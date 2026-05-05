تعیین تکلیف قهرمان لیگ برتر هندبال در کرمان/ برنامه ۶ هفته پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم، روند برگزاری سی و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با وقفه‌ مواجه شده بود که اکنون و پس از مهیا شدن شرایط برای ازسرگیری رقابت‌های ورزشی، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال زمان برگزاری مجدد این مسابقات را مشخص کرده است.

به این ترتیب شش هفته پایانی لیگ برتر هندبال مردان در فصل جاری، از تاریخ ۲۷ اردیبهشت لغایت ۵ خردادماه به صورت متمرکز و به میزبانی استان کرمان و در شهر کرمان برگزار خواهد شد.

جدول رده‌بندی سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور تا پایان هفته شانزدهم به شرح زیر است:

۱. استقلال کازرون ۲۹ امتیاز

۲. سایپا تهران ۲۷ امتیاز

۳. مس کرمان ۲۶ امتیاز

۴. سپاهان اصفهان ۲۴ امتیاز

۵. نیروی زمینی سبزوار ۱۳ امتیاز

۶. هپکو اراک ۱۲ امتیاز

۷. نفت و گاز گچساران ۱۲ امتیاز

۸. سپاهان نوین اصفهان ۱۱ امتیاز

۹. فرازبام خائیز دهدشت ۱۱ امتیاز

۱۰. سنگ آهن بافق ۶ امتیاز

۱۱. پرواز هوانیروز ۶ امتیاز