کشف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر در مرز سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای تشدید مبارزه با موادمخدر و سوداگران مرگ، مرزداران هنگ مرزی سراوان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و بکارگیری تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی، از قصد قاچاقچیان موادمخدر برای انتقال محموله خود در منطقه مرزی به داخل کشور آگاه و بلافاصله با آمادگی و تجهیزات کامل، به تشدید پوشش نوار مرزی پرداختند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: مرزداران غیور هنگ مرزی سراوان با هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطلاعاتی مرزبانی استان به اجرای هدفمند کمین پرداخته و با کنترل و پایش منطقه، قاچاقچیان را مشاهده و بلافاصله فرمان ایست را صادر کردند که قاچاقچیان بدون توجه به دستور ماموران، با برجا گذاشتن محموله متواری شدند.

وی تصریح کرد: مرزداران با رعایت قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی هدفمند به سمت قاچاقچیان کرد که با توجه به حجم آتش و اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی مناسب ماموران، سوداگران مرگ عرصه را به خود تنگ دیده و در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

سردار شجاعی بیان کرد: سوداگران مرگ که قصد داشتند محموله خود را توسط کوله باری وارد کشور کنند، با رها کردن محموله از محل متواری شدند و مرزداران موفق شدند در این عملیات مقدار ۱۰۵ کیلوگرم تریاک را کشف کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مرزداران سیستان و بلوچستان برابر وظایف ذاتی خود با هرگونه تجاوز و قاچاق مواد افیونی که بلای خانمان سوز جوانان کشور است، برخورد خواهند کرد.