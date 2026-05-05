برخورد محیط زیست ملارد با تخلیه فاضلاب صنعتی در حریم رودخانه شور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد طی هفته جاری، گشت ویژه‌ای را در منطقه اخترآباد و حاشیه رودخانه شور به منظور پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و صیانت از منابع طبیعی انجام داد.

وی افزود: در جریان این نظارت‌ها، یک مورد تخلف مربوط به تخلیه فاضلاب صنعتی در حریم رودخانه شور مشاهده شد. بلافاصله خودروی متخلف توقیف و راننده آن به مراجع قضایی معرفی شد.

او با تأکید بر اهمیت جلوگیری از بروز بحران در اکوسیستم منطقه اخترآباد و رودخانه شور افزود: همه شهروندان در قبال حفظ این موهبت‌های الهی مسئول هستند. هرگونه اقدامی که شرایط زیست‌محیطی این منطقه را با خطر مواجه کند، تهدیدی جدی برای سلامت عموم مردم محسوب می‌شود.

شهند در پایان با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای جبران‌ناپذیر تخریب محیط زیست، خاطرنشان کرد که نظارت‌های مستمر این اداره ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست هرگونه تخلف زیست‌محیطی را به اداره محیط زیست ملارد گزارش دهند.