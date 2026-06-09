فرماندار ملارد: حفاظت از محیط زیست باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی،ظهر سه‌شنبه، به همراه معاونین و بخشدار صفادشت با حضور در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، با رئیس و کارکنان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرماندار ملارد در این دیدار ضمن تبریک هفته محیط زیست، حفاظت از محیط زیست را یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی و مدیریتی دانست و اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، ضامن سلامت جامعه و توسعه پایدار است و تحقق این مهم نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و شهروندان است.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، افزود: فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی نقش مهمی در ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

تقوی همچنین با اهداء لوح تقدیر از تلاش‌های رئیس و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدردانی کرد و گفت: کارکنان این مجموعه با تلاش و پیگیری مستمر، نقش مهمی در صیانت از منابع طبیعی، کنترل آلاینده‌ها و حفظ سلامت محیط زندگی شهروندان ایفا می‌کنند.

فرماندار ملارد بر بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای رفع چالش‌های زیست‌محیطی تأکید کرد و ادامه داد: همکاری بین‌بخشی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار در شهرستان باشد.