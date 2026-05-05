حفظ کیفیت نان در مازندران خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری بعدازظهر سهشنبه در نشست تخصصی بررسی عملکرد شرکتهای حمل آرد در مازندران، اظهار کرد: این نشست با هدف ارتقای کیفیت توزیع و افزایش نظارتها بر زنجیره گندم، آرد و نان برگزار شد.
وی با بیان اینکه شرایط فعلی کشور ضرورت دقت بیشتر در تأمین کالاهای اساسی را دوچندان کرده است، افزود: صیانت از سفره مردم در اولویت قرار دارد و دستگاههای نظارتی موظفند با حضور میدانی، بر تمامی مراحل تأمین و توزیع آرد نظارت دقیقتری اعمال کنند.
دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان مازندران با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات تصریح کرد: در حوزه نان هیچگونه مماشاتی پذیرفتنی نیست و با هرگونه تخلف در روند حمل و توزیع آرد، برخورد قانونی و جدی صورت خواهد گرفت.
جعفری با اشاره به اهمیت رعایت حق انتخاب نانوایان گفت: شرکتهای حمل آرد موظفند دقیقاً همان محصول خریداریشده توسط نانوا را بدون هرگونه تغییر در برند یا نوع، تحویل دهند و هرگونه جابهجایی، تخلف محسوب میشود.
وی همچنین به ضرورت رعایت زمانبندی در تحویل محمولهها اشاره کرد و افزود: تأخیر در رساندن آرد به نانواییها که منجر به نارضایتی مردم شود، قابل قبول نیست و پیمانکاران باید نسبت به تجهیز ناوگان حملونقل خود اقدام کنند.
مدیرکل غله مازندران با تأکید بر رعایت استانداردهای بهداشتی در فرآیند حمل آرد خاطرنشان کرد: حفظ کیفیت آرد و سلامت مصرفکنندگان مستلزم رعایت دقیق ضوابط بهداشتی در زمان بارگیری و تخلیه است.
وی در پایان با اشاره به الزامی بودن اجرای مفاد قرارداد سهجانبه همکاری، تصریح کرد: ادامه فعالیت و رتبهبندی شرکتهای حمل آرد، بر اساس میزان پایبندی به تعهدات و سطح رضایت نانوایان تعیین خواهد شد.
