به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسلامی با قدردانی و تشریح ایثارگری نیروهای ترابری در بحرانهایی نظیر جنگ رمضان، با تأکید بر نقش حیاتی حملونقل به عنوان قلب تپنده صنعت نفت، گفت: مجوز خرید تا سقف ۱۰۰۰ دستگاه خودروی استاندارد برای هر یک از شرکت های اصلی صنعت نفت با هدف جایگزینی ناوگان فرسوده و حفظ سلامت فیزیکی نیروهای امدادی به عنوان اولویت راهبردی وزارت نفت در مسیر جهاد خدمترسانی گرفته شده است.
رئیس امور هماهنگی و حملونقل وزارت نفت عملکرد حملونقل صنعت نفت را فراتر از خدمات اداری دانست و افزود: در جریان حملات جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، واحدهای حملونقل نه تنها در چرخه تأمین انرژی، بلکه در حوزههای نظامی، انتظامی و امدادرسانی به مناطق آسیبدیده، شبانهروزی پای کار بودند و ایثارگران ما با بهکارگیری تمام ماشینآلات از لودر و گریدر تا خودروهای سبک و سنگین، سندی از غیرت و تعهد بدنه کارشناسی این صنعت به نظام و مردم خلق کردند.
اسلامی در مورد درخواست شرکت گاز زنجان با بیان اینکه ما منتظر بروکراسیهای طولانیمدت نمیمانیم و با همکاری کمیسیون انرژی، فرآیند خرید را بلافاصله پس از تأیید بودجه تسریع میکنیم؛ اظهار کرد: وزارت نفت آمادگی کامل دارد تا در صورت تأمین بودجه، مجوز خرید خودروهای استاندارد را برای گاز زنجان صادر کند.
