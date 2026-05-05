  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

ناوگان خودرویی وزارت نفت نوسازی می‌شود

ناوگان خودرویی وزارت نفت نوسازی می‌شود

زنجان- رئیس امور هماهنگی و حمل‌ونقل وزارت نفت از آغاز طرحی استراتژیک برای نوسازی ناوگان خودرویی با رویکرد خرید یکپارچه و استاندارد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسلامی با قدردانی و تشریح ایثارگری نیروهای ترابری در بحران‌هایی نظیر جنگ رمضان، با تأکید بر نقش حیاتی حمل‌ونقل به عنوان قلب تپنده صنعت نفت، گفت: مجوز خرید تا سقف ۱۰۰۰ دستگاه خودروی استاندارد برای هر یک از شرکت های اصلی صنعت نفت با هدف جایگزینی ناوگان فرسوده و حفظ سلامت فیزیکی نیروهای امدادی به عنوان اولویت راهبردی وزارت نفت در مسیر جهاد خدمت‌رسانی گرفته شده است.

رئیس امور هماهنگی و حمل‌ونقل وزارت نفت  عملکرد حمل‌ونقل صنعت نفت را فراتر از خدمات اداری دانست و افزود: در جریان حملات جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، واحدهای حمل‌ونقل نه تنها در چرخه تأمین انرژی، بلکه در حوزه‌های نظامی، انتظامی و امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده، شبانه‌روزی پای کار بودند و ایثارگران ما با به‌کارگیری تمام ماشین‌آلات از لودر و گریدر تا خودروهای سبک و سنگین، سندی از غیرت و تعهد بدنه کارشناسی این صنعت به نظام و مردم خلق کردند.

اسلامی در مورد درخواست شرکت گاز زنجان با بیان اینکه ما منتظر بروکراسی‌های طولانی‌مدت نمی‌مانیم و با همکاری کمیسیون انرژی، فرآیند خرید را بلافاصله پس از تأیید بودجه تسریع می‌کنیم؛ اظهار کرد: وزارت نفت آمادگی کامل دارد تا در صورت تأمین بودجه، مجوز خرید خودروهای استاندارد را برای گاز زنجان صادر کند.

کد مطلب 6820968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها