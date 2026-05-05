به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی ظهر سهشنبه در ستاد راهبری تصادفات استان با اشاره به آمار حوادث جادهای استان، بیان کرد: افزایش تعداد فوتیها اصلا قابل قبول نیست و باید چارهای اندیشیده شود.
وی با تاکید بر اینکه طرحهای نظارتی مانند طرح نوروزی باید دوباره فعال شود، چون این یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش حوادث است، افزود: مسیر باقی مانده جاده بیرجند_قاین تا پایان فصل بهار دوباند میشود که از بروز حوادث بخصوص رخ به رخ شدن خودروها جلوگیری میکند.
استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: تولید محتوا برای فضای مجازی نیز باید صورت بگیرد و فرمانداران نیز بستری لازم برای انتشار این محتوا در هر شهرستان را فراهم کنند.
وی خواستار برخورد جدی با متخلفان شد و گفت: افرادی که از کمربند ایمنی استفاده نمیکنند باید جریمه و متخلفان اعمال قانون شوند.
هاشمی با تاکید بر اینکه مدت توقیف خودروها و موتورسیکلتها باید افزایش یابد، گفت: همچنین نیاز است از بنرها و بیلبوردهای جادهای در راستای فرهنگ سازی استفاده شود.
وی با اشاره به حوادث متعدد ورودی بازارچه ماهیرود، اظهار داشت: راهداری بازگشایی مسیر هفت کیلومتری دوباند را درحال انجام دارد و تردد در محور ماهیرود باید با حضور گشتهای محسوس انجام شود.
