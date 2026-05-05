۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

آمار فوتی‌های جاده‌ای پذیرفتنی نیست؛ لزوم اجرای فوری طرح‌های نظارتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی ظهر سه‌شنبه در ستاد راهبری تصادفات استان با اشاره به آمار حوادث جاده‌ای استان، بیان کرد: افزایش تعداد فوتی‌ها اصلا قابل قبول نیست و باید چاره‌ای اندیشیده شود.

وی با تاکید بر اینکه طرح‌های نظارتی مانند طرح نوروزی باید دوباره فعال شود، چون این یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش حوادث است، افزود: مسیر باقی مانده جاده بیرجند_قاین تا پایان فصل بهار دوباند می‌شود که از بروز حوادث بخصوص رخ به رخ شدن خودروها جلوگیری می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: تولید محتوا برای فضای مجازی نیز باید صورت بگیرد و فرمانداران نیز بستری لازم برای انتشار این محتوا در هر شهرستان را فراهم کنند.

وی خواستار برخورد جدی با متخلفان شد و گفت: افرادی که از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کنند باید جریمه و متخلفان اعمال قانون شوند.

هاشمی با تاکید بر اینکه مدت توقیف خودروها و موتورسیکلت‌ها باید افزایش یابد، گفت: همچنین نیاز است از بنرها و بیلبوردهای جاده‌ای در راستای فرهنگ سازی استفاده شود.

وی با اشاره به حوادث متعدد ورودی بازارچه ماهیرود، اظهار داشت: راهداری بازگشایی مسیر هفت کیلومتری دوباند را درحال انجام دارد و تردد در محور ماهیرود باید با حضور گشت‌های محسوس انجام شود.

