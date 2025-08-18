کریدور شرق شریان حیاتی توسعه خراسان جنوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ سید محمدرضا هاشمی یکشنبه شب در جلسه بررسی و پیگیری تکمیل کریدور شرق (بزرگراه زاهدان – بیرجند) با بیان اینکه مسیر بیرجند -نهبندان پرعارضه‌ترین محور استان است، گفت: تکمیل این کریدور یک مطالبه ملی و راهبردی برای توسعه شرق کشور محسوب می‌شود.

وی در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های نماینده مردم نهبندان و سربیشه، اظهار داشت: خوشبختانه در این مسیر پروژه‌های بزرگی در حال اجراست که می‌تواند تحول قابل توجهی در توسعه استان ایجاد کند.

استاندار خراسان جنوبی به پروژه خط انتقال گاز نهبندان اشاره کرد و افزود: این پروژه به‌عنوان بزرگترین طرح گازی شرق کشور با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در حال اجرا می‌باشد که بخش قابل توجهی از آن با پیگیری نمایندگان استان محقق شده است.

هاشمی در ادامه به صدور مجوز کوله‌بری در شرق کشور اشاره کرد و گفت: همانگونه که این موضوع در غرب کشور رونق اقتصادی ایجاد کرده، در شرق نیز موجب بهبود معیشت مردم، توسعه روستاها و ارتقای نشاط اجتماعی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پروژه زیرساختی ماهیرود به فراه که پس از ۱۷ سال وقفه دوباره در دستور کار قرار گرفته، تصریح کرد: این طرح با پیگیری‌های مستمر احیا شده و به عنوان یکی از تعهدات مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی به اهمیت توسعه زیرساخت‌های صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۳۸ درصد صادرات کشور از مرز ماهیرو انجام شد و با تکمیل جاده و زیرساخت‌های مرتبط، این میزان به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

هاشمی بیان کرد: تکمیل این محور، زمان تردد در مسیر صادراتی را از پنج ساعت به حدود یک و نیم ساعت کاهش می‌دهد و مرز ماهیرود را به بازار طلایی برای تجارت با افغانستان تبدیل می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از پیمانکاران بومی برای اجرای پروژه‌ها یادآور شد: پیمانکاران بومی به دلیل تعصب و تعلق خاطر به منطقه، پروژه‌ها را با جدیت بیشتری به سرانجام می‌رسانند و در حفظ کیفیت و سرعت کار متعهدتر هستند.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اتصال راه‌آهن به مرز ماهیرود گفت: این طرح یکی از موضوعات راهبردی استان است و باید از هم‌اکنون پیگیری شود.

هاشمی در پایان ضمن قدردانی از همکاری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: تکمیل کریدور شرق و سایر پروژه‌های زیربنایی، آینده‌ای روشن برای توسعه استان و ارتقای جایگاه اقتصادی خراسان جنوبی در کشور رقم خواهد زد.