هشدار وستپک درباره تشدید فشار هزینه زندگی در استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نشریه نیوز دات کام، بانک وستپک (Westpac) یکی از بزرگترین بانکهای استرالیا، در گزارش ششماهه خود نسبت به کاهش رشد اقتصاد این کشور هشدار داد و اعلام کرد جنگ موجب افزایش فشار بر هزینههای زندگی شده است.
این بانک اعلام کرد احتمال سه مرحله افزایش نرخ بهره وامهای مسکن وجود دارد؛ موضوعی که میتواند بار مالی بیشتری بر خانوارهای استرالیایی تحمیل کند.
بر اساس برآورد وستپک، نرخ تورم تا ۴.۶ درصد افزایش خواهد یافت و رشد تولید ناخالص داخلی نیز تا دسامبر ۲۰۲۶ به حدود یک درصد محدود میشود.
وستپک همچنین اعلام کرد که احتمال دارد نخستین افزایش نرخ بهره در نشست روز سهشنبه بانک مرکزی استرالیا انجام شود.
آنتونی میلر، مدیرعامل وستپک، با اشاره به پیامدهای جنگ بر زنجیره تأمین انرژی، هشدار داد که اختلال در عرضه، موجب افزایش قیمتها در اقتصاد جهانی و در نتیجه استرالیا شده است. او تأکید کرد این فشار هزینهای بهتدریج به خانوارها و بنگاههای اقتصادی منتقل میشود و برخی بخشها بیش از دیگران تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
وی افزود این بانک آماده همکاری با دولت استرالیا برای تقویت تابآوری اقتصادی است و سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختهای انرژی پایدار ضرورت دارد.
در بخش مالی گزارش، وستپک اعلام کرد سود خالص (بدون اقلام خاص) به ۳.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته یک درصد رشد داشته، اما نسبت به ششماهه قبل یک درصد کاهش یافته است. این بانک همچنین اعلام کرد تسهیلاتدهی به کسبوکارها ۱۶ درصد و وامدهی به مشتریان نهادی ۲۳ درصد افزایش یافته و سپردههای مشتریان نیز ۷ درصد رشد داشته، در حالی که هزینههای عملیاتی ۲ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، حدود ۸۵ درصد مشتریان هنوز در وضعیت پیشپرداخت وام مسکن قرار دارند، اما در ماه آوریل نشانههایی از کاهش تقاضای خرید مسکن مشاهده شده است.
