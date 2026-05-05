برنامه آموزشی- ترویجی کنترل آفات خرما در تنگستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی بعد از ظهر سه شنبه در این برنامه گفت: برنامه های آموزشی - ترویجی و رسانه ای متناسب را برای کنترل آفات خرما در سال جاری جهت پیش آگاهی، پیشگیری و کنترل آفت در شهرستان‌های خرماخیز استان در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اهمیت کنترل عوامل خسارت‌زای خرما ( زنجرک، کرم گرده خوار، کرم میوه خوار، کنه گردآلود خرما و....) ادامه داد: با توجه به نگرانی‌های ناشی از بروز خسارت توسط این عوامل به نخلستانهای استان رویدادهای آموزشی ترویجی ویژه کنترل این آفات در نقاط خرماخیز استان در حال برگزاری است.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: این رویداد تاکنون در منطقه حومه اهرم و فاریاب و آبپخش در شهرستان دشتستان برگزار شده و در سایر نقاط استان نیز در حال برنامه ریزی جهت اجرا است .

وی ادامه داد: توصیه های لازم جهت پیشگیری و مبارزه با شیوع این آفات صورت گرفته و کارشناسان پهنه ها ضمن حضور مستمر و منظم میدانی، ردیابی و پایش باغات خرمای استان را با جدیت انجام دهند و در صورت مشاهده هر گونه فعالیت آفت، ضمن اطلاع رسانی به باغداران و انعکاس موضوع ، توصیه به مبارزه بموقع و موثر در کانونهای آلوده را با استفاده از آفت کش‌های توصیه شده و براساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات در دستور کار قرار دهند.