برنامه آموزشی-ترویجی کنترل آفت زنجرک خرما در بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی صبح چهارشنبه در جریان اجرای برنامه های آموزشی -ترویجی و رسانه ای اظهار کرد: به منظور کنترل آفت زنجرک خرما در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه های مهمی در دست اجرا داریم.

وی اضافه کرد: با اعلام مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی، فعالیت آفت زنجرک خرما در باغات خرمای استان با توجه به مساعد بودن شرایط اکولوژیکی و بارش بارانهای مداوم و پرحجم در نیمه اول فروردین ماه سال جاری و کاهش نسبی دما، احتمال شروع فعالیت نسل بهاره آفت زنجرک خرما در باغات خرمای استان بویژه کانونهای آلوده سالهای گذشته در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت سال جاری وجود دارد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: لازم است توصیه های لازم جهت پیشگیری و مبارزه با شیوع این آفت صورت گرفته و کارشناسان محترم پهنه ها ضمن حضور مستمر و منظم میدانی، ردیابی و پایش باغات خرمای استان را با جدیت انجام دهند.

وی تاکید کرد: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت آفت، ضمن اطلاع رسانی به باغداران و انعکاس موضوع ، توصیه به مبارزه بموقع و موثر در کانونهای آلوده را با استفاده از آفت کشهای توصیه شده و براساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات در دستور کار قرار دهند.

مرشدی بیان کرد: این مدیریت برنامه های آموزشی -ترویجی و رسانه ای متناسب را برای کنترل آفت زنجرک خرما در سال جاری جهت پیش آگاهی، پیشگیری و کنترل آفت در شهرستانهای خرماخیز استان در دستور کار قرار داده است.