به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مانور در بخش بوشکان و آبپخش از توابع شهرستان دشتستان و بخش مرکزی شهرستانهای تنگستان و دشتی با حضور بخشداران، دهیاران، مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستانها و جمعی از باغداران برگزار شد.
وی عوامل خسارتزای خرما را شامل زنجرک، کرم میوه خوار، کنه گردآلود خرما، کرم گرده خوار و.. اعلام کرد و افزود: در این مانور مدیر، کارشناسان حفظ نباتات و محققین مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، عوامل و آفات مهم نخیلات در منطقه را توصیف و راهکارهایی جهت کنترل این آفات ارائه کردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر خاطرنشان کرد: هدف اصلی این مانور، توانمندسازی باغداران برای تشخیص بهموقع علائم آلودگی و انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در زمان مناسب به منظور جلوگیری از خسارتهای گسترده در نخلستانها بود.
بحرانی ادامه داد: با توجه به اهمیت اقتصادی نخیلات و سطح زیرکشت گسترده آن در استان بوشهر، اطلاع از هرگونه حضور و خسارت احتمالی آفات در منطقه و پیشگیری و برنامه ریزی فوری به منظور کانون کوبی در نقطه آلودگی اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه بارندگیهای اخیر شرایط برای افزایش خسارت آفت زنجرک خرما را فراهم کرده است افزود: یکی از مهمترین عوامل طغیانیشدن این آفت، نحوه داشت خرما و نبود عملیات به باغی درختان خرما است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: در سیستمهای کشت متراکم، انبوه بودن نخیلات باعث ایجاد سایه و افزایش رطوبت محیط شده به همین دلیل برای دسترسی به نور خورشید، رشد طولی تاج افزایش یافته و معمولا برگهای چنین درختانی که در رقابت قرار می گیرند دارای بافتی لطیفتر بوده و محل مناسبتری جهت تخم گذاری زنجرک می شوند بنابراین پورهها و حشرات کامل به راحتی این چنین درختانی را مورد حمله قرار می دهند.
بحرانی گفت: این مانور با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج استان، مدیریت حفظ نباتات استان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد.
