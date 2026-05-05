به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا قنبری ظهر سه شنبه در دیدار با معلمان مدرسه صدرای ولایت شاهرود بر جایگاه والای تعلیم و تربیت و تبیین تفاوت بنیادین مدارس صدرا ولایت با سایر مراکز آموزشی تاکید کرد.
وی افزود: در منظومه فکری مدارس صدرا، علم صرفاً به معنای دانش نیست، بلکه علمی ارزشمند است که منجر به رشد، تعالی و تقرب انسان به خداوند شود لذا مدرسه صدرا آموزشکده نیست، بلکه خیمهگاه تربیت انسانهای مؤمن و تمدنساز است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین با اشاره به شرایط حساس امروز بر ضرورت جهاد تبیین تاکید کرد.
قنبری به نقش معلمان در روشنگری، گرهگشایی ذهنی دانشآموزان و مقابله با یأس و ناامیدی اشاره کرد و بیان داشت: معلمان پیشگامان جهاد تبیین هستند.
وی در خاتمه تربیت نسل آگاه و مؤثر در مسیر تمدنسازی اسلامی را از مهمترین رسالتهای نظام تعلیم و تربیت دانست.
