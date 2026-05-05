به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی استانداری از تداوم خدمترسانی در شرایط جنگ رمضان تقدیر کرد و آن را نشانه تعهد کارکنان دانست.
جلیل بالایی با اشاره به شرایط خاص کشور در آن ایام اظهار کرد با وجود فشارها و فضای دشوار، روند ارائه خدمات در دستگاههای اجرایی استان بدون اختلال ادامه یافت و کارکنان با انگیزه و احساس مسئولیت در صحنه حضور داشتند.
وی افزود همراهی مردم، ایثار رزمندگان و تلاش مجموعه دولت در کنار هم موجب شد امید و آرامش در جامعه حفظ شود و این همدلی بهعنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند در استان تقویت شود.
معاون استاندار کرمانشاه همچنین به برگزاری برنامههای فرهنگی از جمله جشن میلاد امام رضا (ع) و رزمایش جانفدا اشاره کرد و گفت کارکنان دستگاهها با مشارکت فعال و روحیهای پویا در این برنامهها حضور داشتند.
بالایی با تأکید بر اهمیت نماز جماعت در ادارات بیان کرد این موضوع باید در سال جاری جایگاه ویژهتری پیدا کند و حضور کارکنان در این فریضه تقویت شود.
وی در ادامه به دیدارهای مستمر استاندار با خانوادههای شهدا اشاره کرد و آن را الگویی مناسب برای مدیران دانست و افزود این ارتباط معنوی باید در برنامههای فرهنگی سال جدید تقویت شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در پایان بر لزوم توجه ویژه به شهدای خدمت تأکید کرد و گفت برنامههایی برای گرامیداشت این شهدا در مناسبتهای پیشرو در نظر گرفته شده است و در این نشست نیز از اعضای شورای فرهنگی با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.
نظر شما