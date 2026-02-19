استاندارکرمانشاه:نوروز و رمضان فرصتی برای نمایش خلاقیت مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنجشنبه در جلسه با شهرداران استان کرمانشاه، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: زیباسازی و نوسازی شهرها از مطالبات جدی مدیریت استان است و اگر در بازدیدهای پیش از نوروز و ایام تعطیلات، تفاوت محسوسی در سیما و منظر شهری مشاهده نشود، این موضوع قابل قبول نخواهد بود، زیرا شهرها در نوروز باید نماد نظم، طراوت و شادابی باشند.

وی با تأکید بر تقویت برنامه‌های فرهنگی با محوریت نشاط اجتماعی افزود: فضاسازی شهری باید به‌گونه‌ای باشد که شهروندان، حتی ساکنان همان شهر، احساس کنند کار جدید و متفاوتی انجام شده است؛ مردم باید تغییر را ببینند و آن را لمس کنند.

استاندار کرمانشاه ارتباط مؤثر و حمایت از رسانه‌ها را یکی از محورهای مهم عملکرد شهرداری‌ها دانست و تصریح کرد: ارتباط مستمر با رسانه‌ها به نفع مدیریت شهری است و شهرداران به دلیل گستردگی و تنوع مسئولیت‌ها، بیش از سایر مدیران در معرض توجه رسانه‌ها قرار دارند، بنابراین این ارتباط باید به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های فرهنگی تقویت شود.

حبیبی با تأکید بر ضرورت انضباط مالی در شهرداری‌های استان گفت: رعایت دقیق ضوابط مالی برای صیانت از بیت‌المال و همچنین حفاظت از خود مدیران ضروری است. منابع مالی متعلق به مردم است و هزینه‌کردها باید هدفمند، دقیق و منطبق با اولویت‌ها انجام شود.

وی بر برگزاری دوره‌های آموزشی و انتقال تجربیات موفق میان شهرداری‌ها تأکید کرد و افزود: استفاده از تجربیات سایر شهرها، به‌ویژه در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، ضروری است و این دوره‌ها باید به‌صورت تعاملی و با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه برگزار شود تا به رفع مشکلات منجر شود.

استاندار کرمانشاه نظافت شهری و جمع‌آوری به‌موقع پسماندها، نخاله‌های ساختمانی و زباله‌های شهری را از مطالبات عمومی مردم برشمرد و گفت: در ایام پایانی سال و نوروز، این مسئولیت مضاعف می‌شود و انتظار می‌رود شهرداران توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.

وی پرداخت به‌موقع حقوق، عیدی، پاداش و مطالبات رفاهی کارکنان شهرداری، به‌ویژه پاکبانان، کارگران فضای سبز و نیروهای عمرانی را از اولویت‌های جدی دانست و بیان کرد: این قشر سخت‌ترین فعالیت‌ها را بر عهده دارند و توجه به حقوق و رفاه آنان، آثار مثبت خود را در محیط کاری و سیمای شهر نشان می‌دهد.

حبیبی با اشاره به ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی برای تقویت همبستگی دینی و اجتماعی دانست و افزود: شهرداری‌ها باید در برگزاری مراسم معنوی این ماه، در کنار نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های همکار حضور فعال داشته باشند.

وی پرداخت نیم‌درصد سهم کتابخانه‌های عمومی را مورد تأکید قرار داد و گفت: این سهم اگرچه رقم بالایی نیست، اما نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی دارد و شهرداران باید در پرداخت آن اهتمام جدی داشته باشند.

استاندار کرمانشاه راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه کالا و نمایشگاه‌های فروش در ایام پایانی سال و ماه رمضان را ضروری دانست و افزود: شهرداری‌ها باید با همکاری اصناف و اتحادیه‌ها و متناسب با جمعیت هر شهر، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به کالاها را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اهمیت درآمدهای پایدار و طرح‌های سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها ناگزیر از حرکت به سمت تعریف و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری متناسب با اقلیم و شرایط هر شهر هستند، چراکه این طرح‌ها پشتوانه مالی مدیریت شهری به شمار می‌روند و مدیریت استان نیز حمایت‌های لازم را در این زمینه در نظر گرفته است.

حبیبی شناسایی چند پروژه شاخص و اولویت‌دار در هر شهر، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مدیریت پسماند، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود سیما و منظر شهری و ایجاد زیرساخت‌های اساسی را ضروری دانست و خواستار معرفی این طرح‌ها به معاونت عمرانی استانداری شد.

وی پرداخت مطالبات پیمانکاران را یک تکلیف قانونی عنوان کرد و گفت: پیمانکاران بازوی اجرایی شهرداری‌ها هستند و بدون آن‌ها پیشبرد امور ممکن نیست، بنابراین پرداخت مطالبات آنان باید با اولویت‌بندی و در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر لزوم جذب کامل سهمیه قیر شهرداری‌ها افزود: در صورتی که شهرداری‌ای امکان جذب سهمیه خود را ندارد، باید در مدت کوتاهی بررسی و سهمیه به شهرداری‌های توانمند واگذار شود تا حقی از استان تضییع نشود.

وی با قدردانی از تلاش‌های شهرداران استان ابراز امیدواری کرد: مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه با انسجام و برنامه‌ریزی، در مسیر خدمت‌رسانی مؤثر به مردم و اجرای موفق برنامه‌های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی، بیش از پیش موفق عمل کند.