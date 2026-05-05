معلمان نمونه در گناوه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش گناوه بعد از ظهر سه شنبه در این آیین در سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم و تاکید بر اهمیت جایگاه معلمان در تربیت نسل آینده و پیشبرد اهداف آموزشی، گفت : معلمی، نه تنها یک شغل، بلکه یک مأموریت است.

عبداله باور افزود: معلم همان چراغی است که در مسیر یادگیری و رشد دانش‌آموزان نورافشانی می‌کند و با تلاش و صداقت خود، آینده‌ی این سرزمین را می‌سازد.

وی بیان کرد:هر جامعه‌ای که بخواهد مسیر رشد و بالندگی را طی کند، باید منزلت معلم را پاس دارد، چرا که تربیت انسان‌های صالح و آگاه، پایه‌ی تمام پیشرفت‌هاست.

باور تصریح کرد:در کنار نقش آموزشی، معلم در حفظ و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز نقشی بی‌بدیل دارد.

وی گفت:معلم، پاسدار فرهنگ انقلاب و ارزش‌های اسلامی است؛ اوست که مفاهیم ایثار، عدالت، استقلال، خودباوری و ولایت‌پذیری را به نسل جدید منتقل می‌کند. مدارس ما سنگرهای فرهنگی انقلاب‌اند و معلمان، سنگرسازان اصلی این میدان به شمار می روند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه اظهار کرد :امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما به معلمانی متعهد، آگاه و انقلابی نیاز دارد؛ معلمانی که در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی گام برمی‌دارند و با رفتار، گفتار و بینش خود، امید و ایمان را در دل دانش‌آموزان زنده نگه می‌دارند.

باور گفت:امروز ما به پاس زحمات و تلاش‌های خالصانه معلمان، از شما عزیزان تجلیل می‌کنیم و این تجلیل فقط بزرگداشت یک نفر یا یک گروه نیست، بلکه ارج نهادن به یک فرهنگ، به یک تعهد و به یک هدف مشترک است.

معاون آموزشی مدیریت اموزش و پرورش شهرستان گناوه نیز با اشاره به فرآیند امر آموزش و انتخاب معلم نمونه تاکید کرد: معلمان نمونه، الگوهایی برای سایر همکاران خود هستند و انتخاب آن‌ها باید با دقت و بر مبنای شایستگی‌های علمی، تربیتی و اخلاقی صورت پذیرد.

سلمان محمدی ضمن گرامیداشت هفته معلم، از تلاش‌های معلمان در انتقال دانش و پرورش نسل آینده قدردانی کرد.

در پایان این مراسم از معلمان نمونه استانی و شهرستانی و همچنین تعدادی از فعالین و معلمان اثرگذار در امر آموزش و پرورش که در طول سال تحصیلی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۴، منشأ اثر در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی بوده‌اند، با اهدا لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.