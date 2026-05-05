مهدی رحمن زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور قرار گاه حمایتی-اجتماعی «ایران همدل» پویش سراسری کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم از ابتدای سال جاری در استان مازندران راه اندازی و در حال اجرا است.

وی افزود:قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل با هدف بسیج ظرفیت‌های مردمی، سازماندهی کمک‌های خیرین و تشکل‌های مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی و ارائه حمایت‌های فوری و موثر به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان تشکیل شده است.

وی با تقدیر و تشکر از مردم نیکوکار استان که باحضور پرشور و بی نظیر خود در خیابان ها در این ایام جلوه ای از بصیرت، آگاهی ،اتحاد و وطن دوستی خود را به جهانیان نشان دادند گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون بیش از یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون تومان کمک توسط مازندرانی های نیکوکار در این پویش برای کمک به آسیب دیدگان جنگ رمضان جمع آوری شده است.

رحمن زاده بیان داشت: مهم‌ترین ماموریت‌های این قرارگاه شامل شناسایی سریع خانواده‌های آسیب‌دیده، تامین و توزیع بسته‌های معیشتی، پرداخت کمک‌های نقدی فوری، ارائه خدمات حمایتی ضروری و کمک به جبران بخشی از خسارات معیشتی و اموال خانوارهای آسیب دیده جنگ رمضان با اولویت مددجویان و نیازمندان آسیب دیده تحت حمایت کمیته امداد در استان های جنگ زده می باشد.

وی با اشاره به شیوه‌های مشارکت مردمی در این پویش گفت: مردم نیکوکار و نوعدوست استانی می توانندکمک‌های نقدی خود را از طریق شماره کارت 6037997900001505 واریز کنند.