۱۶۰۰ مخزن آب بین مددجویان استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح شنبه در جمع خبرنگارن با تاکید بر اینکه روند خدمت‌رسانی به جامعه هدف در شرایط حساس کنونی با قوت ادامه دارد اظهار کرد: همزمان با آغاز سال نو و در شرایط ویژه جنگی در کشور، توزیع اقلام ضروری با هدف حمایت از نیازمندان و آسیب‌دیدگان در استان اجرا شده است که نشان‌دهنده عزم جدی کمیته امداد در تداوم خدمت‌رسانی به نیازمندان، حتی در سخت‌ترین شرایط است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: هزار و ۶۲۵ مخزن آب هزار لیتری با اعتبار هشت میلیارد تومان میان مددجویان نیازمند با اولویت مناطق روستایی و کم برخوردار توزیع شد.

وی از راه اندازی قرارگاه مردمی حمایتی ایران همدل با هدف ساماندهی و هدایت کمک های مردمی برای حمایت از خانواده های آسیب دیده از جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: شناسایی سریع خانواده های آسیب دیده، تامین و توزیع بسته های معیشتی، پرداخت کمک‌های نقدی فوری،ارائه خدمات حمایتی ضروری و کمک به جبران بخشی از خسارات معیشتی و اموال خانواده های آسیب دیده مددجویان از جمله مهمترین ماموریت های این قرارگاه حمایتی در استان است.

محبی با دعوت از مردم و خیران نیکوکار برای مشارکت در طرح ایران همدل بیان کرد: خیران نیکوکار و مردم عزیز هم استانی می توانند کمکهای خود را از طریق کمیته امداد به آسیب دیدگان جنگ اختصاص دهند تا در چارچوب قرارگاه مردمی ایران همدل به صورت سریع وهدفمند، برای تامین نیازهای معیشتی و حمایت از آسیب دیدگان هزینه شود.