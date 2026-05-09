۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۳

مهرافروز: ۲ هزار شغل جدید برای مددجویان آذربایجان‌ غربی ایجاد می شود

ارومیه- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌غربی گفت: در صورت تامین اعتبار لازم، زمینه ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی جدید برای مددجویان این نهاد حمایتی فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مهرافروز در این زمینه با اشاره به روند حمایت از اشتغال مددجویان اظهار کرد: در حال حاضر سه هزار و ۳۰۹ پرونده مربوط به دریافت تسهیلات اشتغال در بانک‌ های عامل استان در دست بررسی قرار دارد و تلاش می‌شود با همکاری شبکه بانکی، روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: کمیته امداد با هدف توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت و کاهش وابستگی آنان به کمک‌های معیشتی، برنامه‌های اشتغال‌محور را در اولویت قرار داده است و اعطای تسهیلات کم‌بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان به شمار می‌رود.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌ غربی ادامه داد: در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز و همکاری بانک‌ها در پرداخت به‌موقع تسهیلات، امکان ایجاد حدود دو هزار فرصت شغلی جدید در بخش‌های مختلف خدماتی، تولیدی، کشاورزی و مشاغل خانگی در سطح استان فراهم خواهد شد.

مهرافروز با تأکید بر اهمیت توسعه اشتغال پایدار برای اقشار کم‌برخوردار خاطرنشان کرد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی علاوه بر ایجاد درآمد برای خانواده‌های نیازمند، نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق مختلف استان و کاهش نرخ بیکاری دارد.

وی همچنین از تعامل مناسب بانک‌های عامل با کمیته امداد در مسیر پرداخت تسهیلات اشتغال قدردانی کرد و گفت: تسریع در بررسی و پرداخت پرونده‌ها می‌تواند زمینه ورود تعداد بیشتری از مددجویان به بازار کار و خودکفایی اقتصادی را فراهم کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌غربی تصریح کرد: این نهاد در سال‌های اخیر تلاش کرده است با ارائه آموزش‌های مهارتی، مشاوره‌های تخصصی و حمایت مالی، شرایط لازم برای ایجاد مشاغل پایدار را برای خانواده‌های تحت پوشش فراهم سازد تا مددجویان بتوانند با تکیه بر توانمندی‌های خود به استقلال اقتصادی دست یابند.

