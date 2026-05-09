مهرافروز: ۲ هزار شغل جدید برای مددجویان آذربایجان‌ غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مهرافروز در این زمینه با اشاره به روند حمایت از اشتغال مددجویان اظهار کرد: در حال حاضر سه هزار و ۳۰۹ پرونده مربوط به دریافت تسهیلات اشتغال در بانک‌ های عامل استان در دست بررسی قرار دارد و تلاش می‌شود با همکاری شبکه بانکی، روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: کمیته امداد با هدف توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت و کاهش وابستگی آنان به کمک‌های معیشتی، برنامه‌های اشتغال‌محور را در اولویت قرار داده است و اعطای تسهیلات کم‌بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان به شمار می‌رود.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌ غربی ادامه داد: در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز و همکاری بانک‌ها در پرداخت به‌موقع تسهیلات، امکان ایجاد حدود دو هزار فرصت شغلی جدید در بخش‌های مختلف خدماتی، تولیدی، کشاورزی و مشاغل خانگی در سطح استان فراهم خواهد شد.

مهرافروز با تأکید بر اهمیت توسعه اشتغال پایدار برای اقشار کم‌برخوردار خاطرنشان کرد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی علاوه بر ایجاد درآمد برای خانواده‌های نیازمند، نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق مختلف استان و کاهش نرخ بیکاری دارد.

وی همچنین از تعامل مناسب بانک‌های عامل با کمیته امداد در مسیر پرداخت تسهیلات اشتغال قدردانی کرد و گفت: تسریع در بررسی و پرداخت پرونده‌ها می‌تواند زمینه ورود تعداد بیشتری از مددجویان به بازار کار و خودکفایی اقتصادی را فراهم کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌غربی تصریح کرد: این نهاد در سال‌های اخیر تلاش کرده است با ارائه آموزش‌های مهارتی، مشاوره‌های تخصصی و حمایت مالی، شرایط لازم برای ایجاد مشاغل پایدار را برای خانواده‌های تحت پوشش فراهم سازد تا مددجویان بتوانند با تکیه بر توانمندی‌های خود به استقلال اقتصادی دست یابند.