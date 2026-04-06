فعالیت ۶۰ موکب قرارگاه مردمی حمایتی ـ اجتماعی ایران همدل در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر،حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در با اشاره به اهداف قرارگاه مردمی حمایتی ـ اجتماعی ایران همدل ، اظهار داشت: ۶۰ موکب مردمی در قالب قرارگاه مردمی حمایتی - اجتماعی ایران همدل با هدف ساماندهی و هدایت کمک‌های مردمی برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده نیازمند و تحت حمایت این نهاد در جنگ تحمیلی سوم و خانواده های مددجوی در معرض آسیب در این شرایط ایجاد گردیده است که با همکاری هم‌افزایی میان کمیته امداد ، مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، مساجد محلات و هیئت مذهبی و خیرین، کمک‌های مردمی جمع‌آوری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده از جنگ می رسد.

باسره افزود: کمک ها جمع آوری (نقدی و کالایی) در قالب قرارگاه مردمی ایران همدل به منظور تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی، تامین لوازم ضروری زندگی، توزیع غذای گرم و غذای ساده برای خانواده‌های نیازمند و خانواده های آسیب دیده از جنگ هزینه می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از دیگر خدماتی که در شرایط فعلی توسط قرارگاه حمایتی - اجتماعی ایران همدل به مردم شریف استان ارائه می شود، انجام مشاوره های فردی و گروهی در حوزه روانشناختی و مدیریت استرس است، خاطر نشان کرد: در شرایط بحرانی و جنگی بعضی از مددجویان آسیب دیده به ویژه زنان و کودکان و خانواده های ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد ممکن است دچار مخاطرات و حوداث ناگوار ناشی از جنگ شوند و به طور قطع این افراد نیازمند دریافت خدمات مشاوره ای در راستای مدیریت استرس و توانمندسازی فکری و تقویت روحیه هستند که معاونت فرهنگی این نهاد با همکاری مشاوران متخصص کلینک راه زندگی (رز) ، همکاران مجرب در کمیته امداد و مراکز نیکوکاری از ابتدای جنگ تا کنون بیش از ۵۷۰ مورد مشاوره روانشناسی به موقع و موفق را به شکل کاملاً رایگان به خانواده های آسیب دیده از جنگ و نیازمند این خدمت ارائه نموده که ارزش این خدمات ارائه شده به مردم برابر کارشناسی انجام گرفته معادل ۳۹۹ میلیون تومان برآورد شده است.

وی در ادامه یادآور شد : در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ نیرو داوطلب ، خادم مردم ، بسیجی و تشکل مردم نهاد در هرمزگان در ستاد سازماندهی این قرارگاه برای خدمت رسانی به نیازمندان جذب شده اند که با همراهی و همکاری این عزیزان با دبیرخانه قرارگاه ایران همدل شرایط تسهیل و تسریع ارائه خدمات، حمایت‌های فوری و مؤثر به خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده فراهم شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در پایان با تشریح روش‌های مشارکت و انجام کمک مردمی به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان از سوی قرارگاه مردمی حمایتی - اجتماعی ایران همدل بیان داشت: مردم خیر، نوع دوست و همیشه در صحنه این مرز و بوم می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۴۸ و یا کد دستوری #۰۷۶*۸۸۷۷* واریز نموده و در پویش "ایران همدل" با هدف کمک به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم به ویژه خانواده های نیازمندان مشارکت نمایند.