پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات تسطیح نیروگاه خورشیدی ۵۸ مگاواتی ارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد دوست‌محمدی، مجری طرح ۶۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا از پیشرفت قابل‌توجه عملیات اجرایی نیروگاه ۵۸ مگاواتی ارس در استان آذربایجان شرقی خبر داد و اعلام کرد: فاز نخست این نیروگاه با ظرفیت ۷ مگاوات تا پایان خردادماه به شبکه فوق توزیع متصل می‌شود.

دوست‌محمدی در بازدید از روند اجرای نیروگاه خورشیدی ارس در منطقه جلفا اظهار داشت: این نیروگاه از جمله پروژه‌هایی است که به خطوط ۱۳۲ کیلوولت متصل خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر عملیات تسطیح ساختگاه این نیروگاه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته و مراحل پایه‌کوبی نیز حدود ۶۵ درصد انجام شده است. همچنین نصب استراکچر نیروگاه به ۳۰ درصد رسیده و عملیات نصب پنل‌های خورشیدی نیز آغاز شده است.

مجری طرح ۶۰۰ مگاواتی ساتبا در این بازید ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است این نیروگاه در سه فاز به بهره‌برداری برسد؛ به‌طوری‌که فاز نخست با ظرفیت ۷ مگاوات تا پایان خردادماه به خطوط فوق توزیع متصل خواهد شد.