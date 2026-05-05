به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت وزیر اطلاعات، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر درباره اقدامات حقوقی بین‌المللی برای محکومیت جنایت مدرسه میناب گفت: اقدامات متعدد و متفاوتی صورت گرفته؛ از مذاکرات تلفنی با روسای سازمان‌های بین‌المللی گرفته تا مکاتبات جدی و محکم با این نهادها و نیز شکل‌گیری کمپین‌های متعدد. وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش نیز در این مسیر فعال هستند.

وی افزود: پرونده جنایت وحشیانه میناب به پایان نرسیده و ما آن را به موضوعی ماندگار در حافظه جهانی تبدیل خواهیم کرد تا موجی از خشم، نفرت و انزجار از این جنایتکاران در دل آزادگان جهان شکل بگیرد.

کاظمی تأکید کرد: انتقام خون شهیدان دانش‌آموز میناب را تنها از طریق سازمان‌های بین‌المللی دنبال نمی‌کنیم؛ بزرگ‌ترین انتقام، همان موج انزجار و تنفری است که در قلب تک‌تک مردم جهان از دنیای استکبار ایجاد می‌شود.