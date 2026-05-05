به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید خطیب در جمع خبرنگاران ، اظهار کرد: هنوز وزیر پیشنهادی برای بر عهده گرفتن مسئولیت وزارت اطلاعات در دولت مشخص نشده است و البته بستگی به شرایط جنگی دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با ویژگیهای شخصیتی شهید خطیب، بیان کرد: من مرحوم شهید خطیب را در هیئت دولت نشناختم؛ [ایشان را در] قضاییه و در آستان قدس و اخیراً هم در وزارت اطلاعات میشناختم که دارای چند ویژگی غیر از ویژگیهای عمومی است همه شهیدان دارند.
معاون راهبردی و پارلمانی رئیس جمهور گفت : او واقعاً انسان مخلصی بود و هر چه میکرد برای خدا میکرد و لذا به معنای واقعی کلمه ایشان سرباز گمنام امام زمان (سلامالله علیه) بود و کمتر کسی از فداکاریهای ایشان خبر داشت؛ حتی کسی نمیدانست که ایشان جانباز جنگ تحمیلی است و پایشان آن مشکلی که داشت و خیال میکردند مثلاً مشکل مادرزادی دارند چون هیچگاه علت را ابراز نمیکرد.
وی ادامه داد: این اخلاص و گمنامی باعث شده بود که خداوند به کار او برکت داده بود. هر جا که بود انسان بسیار زاهدی بود؛ از اموال بیتالمال تا جایی که میتوانست استفاده نمیکرد؛ در صرفهجویی و در خدمت به کشور و در اطاعت از رهبری، چه رهبر شهید و چه رهبر جدید حرکت میکرد.
اسماعیلی اظهار داشت : ایشان چند روز پس از انتخاب رهبر سوم انقلاب به شهادت رسید؛ در همان فاصله وصیتنامهشان را عوض کرده و تکمیل کرد و اصرار کرد که قدر رهبری را بدانند، لذا تا این اندازه حساس بود.
معاون راهبردی و پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به هر حال هیئت دولت یک همکار بسیار پرتلاش، مخلص و فداکار را از دست داد و امیدواریم که خداوند با فضل خودش این را هم برای خانوادهشان و هم برای جامعه دولت جبران کند. شهید خطیب یکی از کسانی بود که روز و شب نمیشناخت و هرچه میتوانست برای خدمت به مردم تلاش میکرد و لذا حقی به گردن ما دارد.
وی گفت : خداوند به این خونهای پاک ، برکت خواهد داد و برکت کار آنها نابودی کامل دشمنانمان است و این سر و صداها و هیاهوهایی هم که دشمنان براه انداخته ، در مقابل این خونهای جوشنده مطهر هیچ اثری نخواهد داشت.
اسماعیلی تاکید کرد: با طمأنینه و آرامشی که از ویژگیهای شهید خطیب بود باید زندگیمان را بکنیم؛ ضمن اینکه هوشیار و آماده و ماده زیر پرچم رهبری خواهیم بود و خیالمان راحت است که دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند، کما اینکه تا الان نتوانسته کاری کند.
وزرای پیشنهادی برای وزارت خانههای اطلاعات و دفاع هنوز مشخص نشده است
وی در پایان در پاسخ به پرسشی درباره زمان معرفی وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات به دولت اظهار کرد: گزینههای پیشنهادی برای این وزارتخانهها هنوز تعیین نشدهاند.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهوری در این رابطه که آیا احتمال دارد که فرصت سه ماهه رئیس جمهوری برای معرفی وزرای دفاع و اطلاعات تمدید شود، گفت: این موضوع به شرایط جنگی بستگی دارد؛ ان شاءالله که نیاز به تمدید این زمان نشود.
