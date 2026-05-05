به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، در حاشیه مراسم چهلم شهادت وزیر اطلاعات، درباره موضوع گرانیها گفت: بخشی از گرانیها میتواند منشأ احتکار و کارهای مفسدهآمیز داشته باشد. دستگاههای مرتبط از جمله سازمان تعزیرات، وزارت سمت و وزارت جهاد با تمام جدیت در تلاش هستند تا نقشها و مسئولیتهای خود را ایفا کنند. دیروز در جلسه هیئت دولت نیز در این باره صحبت شد.
وی افزود: بخشی از گرانیها نیز محصول شرایط خاص کشور است. ما در حالت جنگ هستیم و دولت همه تلاش خود را میکند که کمترین فشار متوجه مردم شود.
حاجیمیرزایی در پاسخ به سوالی درباره احتمال اختلاف میان رئیسجمهور و فرماندهان نظامی تأکید کرد: به هیچ وجه چنین تفرقهای وجود ندارد. تمام جلساتی که برگزار شده است، با حضور فرماندهان و آقای رئیسجمهور بوده و تمام تصمیمات به اتفاق آرا گرفته شده است.
