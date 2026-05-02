به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، امیر فرهادی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری نیرو، از برنامهریزی برای حمایت همهجانبه صندوق نیرو از شرکتهای فناور صنعت آب و برق خبر داد و افزود: حمایتهای این صندوق مستقر در پژوهشگاه نیرو از شرکتهای دانش بنیان صنعت آب و برق شامل موارد گسترده ای از تأمین مالی تا صدور ضمانتنامه را شامل میشود تا با تسهیل مسیر تجاریسازی فناوری، شاهد جهش تولید دانشبنیان در حوزه آب و انرژی باشیم.
فرهادی با اشاره به اعطای انواع تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان و فناور اظهار داشت: تسهیلات این صندوق برای حمایت مرحله به مرحله از توسعه فناوری تا عرضه در بازار ارائه میشود و شامل تسهیلات نمونهسازی، تسهیلات تولید صنعتی، تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات فروش اقساطی (لیزینگ و استصناع) است.
وی همچنین بر اعتبار ضمانتنامههای صادره توسط صندوق پژوهش و فناوری نیرو تاکید کرد و گفت: بر اساس قانون جهش تولید دانشبنیان، دستگاههای اجرایی و بانکها مجازند ضمانتنامههای صادره توسط صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری – از جمله صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نیرو_را در انواع تضامین اعتباری مورد پذیرش قرار دهند.
فرهادی در ادامه از شرکتهای دانشبنیان و فناور فعال در زنجیره ارزش آب، برق و انرژی دعوت کرد تا برای بهرهمندی از خدمات صندوق، طرحها و پروژههای خود را معرفی کنند و از دستگاههای اجرایی، شرکتها و مجموعههای مرتبط؛ خواست تا با اطلاعرسانی این ظرفیتها، در گسترش شبکه ارجاع پروژههای فناورانه و تسریع اجرای طرحها همکاری کنند.
وی صندوق پژوهش و فناوری نیرو را بازوی مالی تخصصی صنعت نیرو قلمداد کرد و افزود: تامین سرمایه خطرپذیر هستههای فناور و شرکتهای دانشبنیان حوزه نیرو، اعطای انواع تسهیلات به شرکتهای فناور و دانشبنیان حوزه نیرو، صدور انواع ضمانتنامه برای شرکتهای فناور و دانشبنیان حوزه نیرو، بخشی از ماموریتهای این صندوق تخصصی و اعتباری حوزه آب، برق و انرژی است.
وی همچنین از پوشش ریسک تجاریسازی محصول یا خدمات منتج از پژوهش و فناوری صنعت آب و برق، تامین مالی طرحهای توسعهای دانشبنیان صنعت برق (هوشمندسازی، بهینهسازی، تجدیدپذیر و . . . )، به عنوان بخش دیگری از ماموریتهای این صندوق تخصصی خبر داد.
فرهادی ادامه داد: بر اساس این ماموریتها، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نیرو، میتواند در کنار دستگاههای اجرایی حوزه آب، برق و انرژی قرار گیرد و با ارائه خدمات مالی متنوع، مسیر اجرای پروژهها، تجاریسازی محصولات و توسعه بازار شرکتهای فناور را تسهیل کند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری نیرو در پایان به اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی، شرکتها و مجموعههای مرتبط در این حوزه اشاره کرد و عنوان داشت: توسعه این همکاریها میتواند به کاهش ریسکهای قراردادی، تسهیل اجرای طرحهای فناورانه و تقویت توان داخلی در حوزههای آب، برق و انرژی منجر شود.
صندوق پژوهش و فناوری نیرو با هدف پشتیبانی از توسعه پژوهش و فناوری در صنعت آب، برق و انرژی، به عنوان بازوی مالی و اعتباری تخصصی این حوزه، در سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرده و با اتکا به مواد قانونی برنامههای توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، تمرکز خود را بر تسهیل تأمین مالی، تعمیق ساخت داخل و حمایت از طرحهای دانشبنیان و فناورانه قرار داده است.
