جزئیات اولیه آتش سوزی در مجتمع تجاری ارغوان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع تجاری ارغوان در اندیشه شهریار دچار آتش سوزی شد.

سجاد برنجی، فرماندار ویژه شهریار، دز این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، اظهار کرد: نیروهای مدیریت بحران و آتش‌نشانی به‌سرعت به محل اعزام شده‌اند و در حال حاضر در محل حضور دارند.

او گفت: تعداد مصدومان احتمالی اطلاع رسانی می شود.

براساس این گزارش، رئیس آتش نشانی اندیشه نیز گفته است: خوشبختانه این حریق محبوس نداشته است، تصریح کرد: همۀ افرادی که گرفتار شده بودند، تخلیه شدند و بچه‌های آتش‌نشان هم‌اکنون مشغول عملیات هستند.

مسئول آتش نشانی شهریار همچنین با اشاره به علت سرعت گسترش شعله‌ها گفت: حریق با توجه به اینکه نمای ساختمان کامپوزیت است، گسترش پیدا کرده است.