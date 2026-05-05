به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز سه شنبه بوستان محله‌ای استوناوند در گرمسار با حضور فرماندار و امام جمعه این شهر افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

مساحت این پروژه سه هزار و ۶۰۰ متر مربع است که به همت مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر ساخته و به مجموعه شهری گرمسار اضافه شد.

هدف افتتاح این بوستان ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد محیطی امن و آرام برای خانواده‌ها اعلام شده است.

عملیات احداث این مجموعه با تلاش مدیریت شهری و در راستای توسعه خدمات رفاهی و گردشگری در محلات گرمسار انجام شده است.

در مراسم افتتاح، مسئولان بر ضرورت توسعه فضاهای عمومی و تقویت زیرساخت‌های شهری برای رفاه شهروندان تأکید کردند.