به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، در سفری یک‌روزه به فیروزکوه، ضمن ادای احترام به شهدا، روند اجرای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به این شهرستان را پیگیری کرد.

آقای فراهانی روز دوشنبه به همراه ابوالفضل زمانی‌نژاد فرماندار فیروزکوه، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس، حجت‌الاسلام دریاباری امام جمعه و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی ابن شهرستان با حضور بر مزار شهید گمنام، به مقام شهدای انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

او سپس با خانواده شهید جلال چمنی دیدار و خانواده‌های شهدا را «سرمایه‌های ارزشمند نظام» توصیف کرد، در این دیدار بر تکریم ایثارگران و رسیدگی به خواسته‌های آنان تأکید شد.

سپس در جلسه شورای اداری این شهرستان، مهم‌ترین مصوبات سفر رئیس‌جمهور به فیروزکوه در حوزه زیرساخت‌ها، گردشگری و مطالبات مردمی بررسی شد.

دستگاه‌های اجرایی نیز گزارشی از پیشرفت پروژه‌ها و موانع موجود ارائه کردند. تکمیل جاده فیروزکوه-سمنان، تعیین تکلیف کاروانسرای تاریخی شاه‌عباسی گدوک، بررسی وضعیت سد نمرود و همچنین تأمین حق‌آبه شهرستان و تعیین تکلیف ساکنان روستای سله‌بن (چزکین) از محورهای اصلی این نشست بود.

در بازدید میدانی از جاده فیروزکوه-سمنان، کمبود بودجه مهم‌ترین مانع تکمیل این محور اعلام شد.

بازدید از کاروانسرای شاه‌عباسی گدوک نیز بخش دیگری از برنامه آقای فراهانی بود.

او با انتقاد از تبدیل این بنای ارزشمند به محلی برای انباشت ماشین‌آلات، از برگزاری نشستی ویژه در نهاد ریاست‌جمهوری طی ۱۰ روز آینده برای تعیین تکلیف، احیا و واگذاری کاروانسرا به بخش خصوصی خبر داد و آن را گامی مؤثر در توسعه گردشگری فیروزکوه خواند.

در ادامه، مسئولان از روستای سله‌بن و سد نمرود بازدید کردند و مسائل مربوط به ساکنان، پیشرفت پروژه سد و نحوه تخصیص حق‌آبه شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این سفر، بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پاسخ به خواسته‌های مردم فیروزکوه تأکید شد.