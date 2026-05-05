زندیه وکیلی: تحقق ۹۰ درصدی مصوبات صنعتی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعدازظهر سه شنبه ضمن بازدید از چند شرکت در اراک در روز سی و ششمین هفته همت اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سی‌وهفتمین روز «همت اقتصادی» استان مرکزی از تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان اراک بازدید به‌عمل آمد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، هرگونه مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در همان محل بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود که در این واحد نیز تصمیمات خوبی به‌ویژه در خصوص سند مالکیت و برخی مشکلات مرتبط اتخاذ شد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: اغلب صنایع این استان توانسته اند اشتغال خود را حفظ کرده که تولیداتشان در سطح کشور عرضه می‌شود.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: کیفیت محصولات شرکت های مورد بازدید، در حوزه فعالیت خود از سطح بالایی برخوردار است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: از جمله مشکلات این واحدهای تولیدی، تخصیص ارز و مطالبات از شرکت‌های خودروساز بود که بخشی از آن در همان جلسه پیگیری و مقرر شد مابقی نیز در اسرع وقت حل‌وفصل شود.

وی با قدردانی از همراهی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزود: مدیران و مجموعه‌های زیرمجموعه، همراه و هم‌گفتمان در این مسیر هستند و همکاری مطلوبی در این بازدیدها و جلسات داشته اند.

زندیه وکیلی با اشاره به نتایج بازدیدهای میدانی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر مصوبات این جلسات محقق شده و پیگیری‌ها حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد مصوبات سال گذشته اجرایی و عملیاتی شده است.

وی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که با حضور میدانی و پیگیری مستمر، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی را مرتفع کرد.

استاندار مرکزی تأکید کرد: حضور در واحدهای تولیدی علاوه بر ایجاد انگیزه در میان مدیران، کارگران و فعالان اقتصادی، این فرصت را فراهم می‌کند تا مسائل بدون واسطه مطرح و برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: از کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم تا در ایام جنگ تحمیلی، با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به رسیدگی به امور مردم و ذی‌نفعان اقدام کنند و رضایت‌مندی عمومی را افزایش دهند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: به‌صورت مستمر این روند را رصد خواهیم کرد و در صورت بروز هرگونه مشکل یا غفلت، موضوع را پیگیری و نسبت به رفع آن اقدام می کنیم.