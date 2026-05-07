شتاب بخشی به تولید تجهیزات نقش مهمی در کاهش خسارت واحدهای تولیدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین پیش از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از شرکت ماشین‌سازی اراک اظهار کرد: صنعت ماشین‌سازی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور ایفا کرده و بخش مهمی از رشد بهره‌وری از مسیر تقویت این صنعت محقق شود.

وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ماشین‌سازی، از جمله ماشین‌سازی اراک، نقش مؤثری در ارائه راهکارهای مهندسی و ارتقای کیفیت تجهیزات صنعتی دارند.

افشین تصریح کرد: تسریع در تولید و تأمین تجهیزات صنعتی، نقش مهمی در کاهش خسارت واحدهای تولیدی دارد و مسئولیت صنایع مادر را در شرایط فعلی دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری منابع حاصل از افزایش تقاضا در نوسازی تجهیزات و توسعه فناوری، می‌تواند در بلندمدت ارزش افزوده و سود بیشتری برای صنعت و اقتصاد کشور ایجاد کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تاکید کرد: حجم بالای نیازهای کشور، ظرفیت فعالیت چندشیفته صنایع تخصصی را نیز با چالش مواجه کرده و زمینه‌ساز گردش مالی قابل‌توجه در حوزه ماشین‌سازی و صنایع مادر شده است.

وی افزود: شرایط فعلی باید به‌جای بهره‌برداری کوتاه‌مدت، فرصتی راهبردی برای ارتقای فناوری، بهبود کیفیت تولید و توسعه زیرساخت‌های صنعتی تلقی شود.

افشین بیان کرد: آسیب به برخی زیرساخت‌ها، در کنار خسارت‌ها، فرصت‌هایی برای تحول و نوسازی صنایع مادر کشور به‌ویژه صنعت ماشین‌سازی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه نوسازی تجهیزات فرسوده اولویت صنایع مادر کشور باشد گفت: باید از فرصت افزایش تقاضا برای بازسازی زیرساخت‌های صنعتی و جایگزینی تجهیزات قدیمی با فناوری‌های نوین استفاده شود.