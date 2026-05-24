رفع موانع مالیاتی و بانکی صنایع مرکزی مورد توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر یکشنبه در جریان سفر به شهرستان محلات، با اشاره به تداوم اجرای طرح «همت اقتصادی»، اظهار کرد: در سی‌ونهمین روز از اجرای این طرح در شهرستان محلات یکی از واحدهای مورد بازدید، کارخانه تولید مواد غذایی با برند ملی بود که طی سال‌های اخیر با مسائلی در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و کمبود سرمایه در گردش مواجه بوده است.

وی با اشاره به رفع موانع بانکی و مالیاتی واحدهای تولیدی افزود: اگرچه خط تولید این واحد در حال حاضر فعال است، اما برای دستیابی به ظرفیت اسمی تولید، نیازمند حمایت است که در این راستا، تصمیمات لازم برای رفع موانع مالیاتی و تسهیل دسترسی به منابع بانکی اتخاذ شد.

استاندار مرکزی با اشاره به بازدید از یک واحد معدنی اشاره کرد و گفت: واحد فرآوری کلسیم که از صنایع وابسته به معدن محسوب می‌شود، عملکرد موفقی داشته و تولیدات آن با رویکرد صادرات‌محور، در صنایع غذایی و آرایشی-بهداشتی کاربرد دارد.

وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل بالای این واحد، دستورات لازم جهت تسهیل در صدور مجوزهای برداشت معدنی صادر شد تا موانع پیش‌روی این مجموعه برای سال‌های آتی مرتفع شود.

استاندار مرکزی همچنین در دیدار با خانواده شهدای شهرستان محلات، عنوان کرد: در کنار بازدیدهای اقتصادی، توفیق دیدار و گفت‌وگو با پنج خانواده شهید در شهرستان محلات حاصل شد، این خانواده‌های گرانقدر در مجموع ۱۲ شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند.

زندیه وکیلی به بازدید از واحدهای تخریب‌شده در پی حملات دشمنان اشاره کرد و گفت: از واحدهایی که در جریان حملات (رژیم صهیونیستی و آمریکا) دچار آسیب و تخریب شده بودند نیز مورد بازدید قرار گرفت.

وی تاکید کرد: جهت تسریع در تعیین تکلیف و بهره‌برداری مجدد از این واحدهای تخریب شده ، تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ و مقرر شد شهردار و فرماندار محلات با هم‌افزایی در مدیریت شهری، پیگیری‌های لازم را تا حصول نتیجه نهایی انجام دهند.