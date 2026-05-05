عباسی: رقم صندوق بیمه کشاورزی در بودجه به ۳۰ همت افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عباسی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌۱۴۰۵) این کمیسیون با مدیرکل بانک کشاورزی و سایر مسئولان این بانک، از بررسی راهکارهای جبران خسارات واردشده به کشاورزان، به‌ویژه در استان خوزستان و دیگر استان‌های آسیب‌دیده، خبر داد.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی هر ساله در معرض خسارات ناشی از عوامل طبیعی مانند سیل، بارش تگرگ، خشکسالی و آفات قرار دارد، گفت: باید سازوکاری طراحی شود که این خسارت‌ها به‌موقع جبران شود تا تولیدکنندگان با اطمینان خاطر نسبت به کشت و تولید اقدام کنند.

عباسی با اشاره به اختصاص منابع به صندوق بیمه محصولات کشاورزی در قانون بودجه، افزود: در بودجه سال جدید، رقم این صندوق به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بر اساس برنامه هفتم توسعه، کشت گندم نیز به‌صورت تمام‌خطر و اجباری بیمه خواهد شد و سهم حق بیمه کشاورز در قیمت خرید تضمینی گندم لحاظ می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: جلسه امروز در پی خساراتی بود که در برخی استان‌ها به‌ویژه خوزستان، در اوایل سال جدید بر اثر بارندگی‌ها وارد شد و لازم است موضوع در سطح وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، ستاد بحران کشور، بانک کشاورزی و سایر دستگاه‌های مسئول به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی تأکید کرد: اگر به کشاورزان، مرغداران و دامداران اطمینان خاطر داده نشود که در زمان بروز خسارت مورد حمایت قرار می‌گیرند، بخش تولید با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

عباسی همچنین به مصوبه برنامه هفتم درباره افزایش کفایت سرمایه بانک کشاورزی به هشت درصد اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۴ نیز مقرر شده بود ۵۰ همت از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یابد تا این بانک بتواند ۵۰ برابر آن را به بهره‌برداران بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کند، اما تاکنون این موضوع به‌طور کامل اجرایی نشده است.

وی افزود: در جلسه امروز با پیگیری از وزیر اقتصاد، این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و هشدار داده شد که این عدد هرچه سریع‌تر محقق شود تا بانک کشاورزی بتواند به تعهدات خود، به‌ویژه در شرایط جنگی امروز، عمل کند.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: بانک تخصصی کشاورزی باید در شرایط بحرانی با ابزارهایی مانند پرداخت تسهیلات، امهال و استمهال بدهی کشاورزان، از تولیدکنندگان بخش کشاورزی حمایت کند.