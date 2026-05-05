به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سهشنبه در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بر اهمیت حفاظت از جنگلها و مراتع زاگرس به عنوان یکی از سرمایههای ارزشمند طبیعی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه این منابع در هویت زیستمحیطی منطقه اظهار کرد: پوشش جنگلی و مراتع زاگرس نقش مهمی در حفظ طراوت و زیبایی استان دارند و بدون آنها بخش قابل توجهی از ویژگیهای طبیعی منطقه از بین میرود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه جنگلهای این استان از نظر تنوع گونههای گیاهی و ساختار طبیعی دارای ارزش بالایی هستند، افزود: صیانت از این منابع باید با جدیت و با بهرهگیری از همه ظرفیتها دنبال شود.
حبیبی با اشاره به خسارات واردشده از سوی آفات درختان بلوط در سالهای اخیر تصریح کرد: اگرچه اقدامات پژوهشی و اجرایی برای کنترل این آفات انجام شده، اما لازم است این برنامهها تقویت و بهصورت مستمر پیگیری شود.
وی همچنین مقابله با قطع درختان را از دیگر اولویتها برشمرد و گفت: استفاده از راهکارهایی مانند توسعه گازرسانی به روستاها میتواند نقش مؤثری در کاهش وابستگی به چوب به عنوان سوخت داشته باشد.
استاندار کرمانشاه توسعه جنگلکاری را اقدامی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع باید در قالب برنامهای منسجم و عملیاتی دنبال شود و اهداف مشخصی برای افزایش سطح جنگلها در طول سال تعیین شود.
حبیبی با تأکید بر لزوم جایگزینی درختان فرسوده افزود: با توجه به روند طبیعی از بین رفتن برخی درختان، برنامهریزی برای احیای گونههایی مانند بلوط که رشد کندی دارند، ضروری است.
وی همچنین نسبت به احتمال افزایش آتشسوزی در مراتع و جنگلها هشدار داد و گفت: با توجه به شرایط پوشش گیاهی، آمادگی دستگاهها و مشارکت مردم برای پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی اهمیت زیادی دارد.
استاندار کرمانشاه در ادامه، آبخیزداری را از مؤثرترین روشها برای مدیریت منابع آبی و جلوگیری از خسارات سیلابی دانست و افزود: اجرای طرحهای ساده اما کاربردی میتواند در کنترل روانآبها و تقویت منابع زیرزمینی نقش مهمی ایفا کند.
حبیبی در پایان بر حمایت از برنامههای کارشناسی در حوزه منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: هر طرحی که در مسیر حفاظت از جنگلها، توسعه پوشش گیاهی و مدیریت منابع آب ارائه شود، مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت.
