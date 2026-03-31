به گزارش خبرنگار مهر، گام تازه‌ای از سوی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در مسیر توسعه فضای سبز و صیانت از عرصه‌های ملی برداشته شد. در همین راستا، طرح جنگل‌کاری اقتصادی مشارکتی منطقه «ریژلان» در شهرستان هرسین با حضور مقامات ارشد استانی به بهره‌برداری رسید.

مراسم افتتاح این طرح ارزشمند زیست‌محیطی در محل اجرای پروژه و با حضور دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار شهرستان هرسین و جمعی دیگر از مسئولین محلی و استانی برگزار شد.

کرمانشاه؛ قلب تپنده زاگرس

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در این مراسم با بررسی اهمیت محیط‌زیست در توسعه پایدار، استان کرمانشاه را به لحاظ برخورداری از ظرفیت‌های عظیم و بی‌نظیر جنگلی به‌عنوان «قلب زاگرس» توصیف کرد و اظهار داشت: استان کرمانشاه دارای ظرفیت‌های بسیار قابل‌توجه و کم‌نظیری در حوزه منابع طبیعی است که در این میان، پوشش گیاهی و جنگل‌های بلوط سرمایه‌ای بی‌بدیل برای این منطقه محسوب می‌شوند.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی قادر به حفظ این گستره وسیع نیست، تصریح کرد: حفاظت پایدار از این عرصه‌های حیاتی، مستقیماً نیازمند مشارکت همه‌جانبه مردمی و ورود موثر و دلسوزانه بخش خصوصی است تا بتوانیم این امانت را به نسل‌های آینده بسپاریم.

نقش کلیدی گردشگری طبیعت‌محور در حفاظت از عرصه‌های ملی

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه فضای سبز و ضرورت افزایش سرانه جنگل‌های طبیعی در سطح استان، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های مرتبط با گردشگری طبیعت‌محور، در صورتی که با اصول علمی و زیست‌محیطی همراه باشد، می‌تواند نقش بسیار مهمی در بهره‌برداری مسئولانه و اصولی از این سرمایه‌های گران‌بهای طبیعی ایفا کند.

منوچهر حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌ها و زحمات متولیان امر قدردانی کرد و گفت: لازم است از اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به‌دلیل برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری‌ها و انجام تمهیدات لازم برای اجرایی شدن چنین پروژه‌های مشارکتی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان تشکر کنم.

بالاترین مقام اجرایی استان کرمانشاه در پایان سخنان خود با هشداری نسبت به خطرات زیست‌محیطی، یادآور شد: حفاظت از جنگل‌های زاگرس تنها به کاشت درخت محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با آفت‌ها و بیماری‌هایی که این رویشگاه‌های ارزشمند را تهدید می‌کند نیز امری حیاتی است و باید با جدیت و اهتمام ویژه‌ای دنبال شود.