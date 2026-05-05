دفاع هوایی روسیه ۹۳ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور توانستهاند طی عملیات گستردهای در مدت هفت ساعت، مجموعاً ۹۳ پهپاد اوکراینی را در آسمان مناطق مختلف روسیه و همچنین بر فراز دریای آزوف و دریای سیاه رهگیری و منهدم کنند.
بر اساس بیانیه رسمی این وزارتخانه، این عملیات رهگیری و دفاع هوایی بین ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰ روز سهشنبه انجام شده است.
پهپادهای مورد اشاره در استانها و مناطق متعدد از جمله آستراخان، بِلگورود، بریانسک، ولگوگراد، ورونِژ، کالوگا، کورسک، روستوف، اسمولنسک، تفیر، تولا، مسکو، جمهوری آدیغیا، شبهجزیره کریمه، و منطقه کراسنودار، و نیز بر فراز آبهای دریای آزوف و دریای سیاه شناسایی و سرنگون شدند.
وزارت دفاع روسیه تأکید کرده است که حملات پهپادی و موشکی اوکراین در روزهای اخیر عمدتاً مناطق مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی روسیه را هدف قرار دادهاند؛ در مقابل، روسیه عملیاتهای خود را «دقیق و هدفمند» علیه مراکز نظامی، انبارهای تسلیحاتی، و زیرساختهای دفاعی اوکراین انجام میدهد.
