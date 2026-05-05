۲ کشته و ۳۲ زخمی در حمله پهپادی اوکراین به مناطق مسکونی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، اولگ نیکولایف، رئیس چبوکساری روسیه امروز سه شنبه از وقوع حمله پهپادی مرگبار اوکراین به مناطق مسکونی این منطقه خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس چبوکساری روسیه اعلام کرد که در پی حمله گسترده پهپادی اوکراین به این منطقه ۲ نفر کشته و ۳۲ نفر زخمی شدند.

گزارش ها در این خصوص حاکیست: اولگ نیکولایف، اعلام کرد که تمام مجروحان ناشی از سقوط پهپاد اوکراینی روی یک ساختمان مسکونی، در بیمارستان‌ های شهر بستری شده‌ اند.

حمله اوکراین به مناطق مسکونی روسیه در حالی رخ داد که مسکو دیروز از برقرای آتش بس ۲ روزه در ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت با کی یف خبر داده و از اوکراین خواسته بود تا آن را رعایت کند.