بابایی: آگاهی بخشی به نسل جوان در جنگ شناختی و ادراکی دشمن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست شورای پدافند غیرعامل استان یزد که با حضور معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور و به منظور بررسی طرح های پدافندی و فعالیت‌های کمیته‌های ذیل شورا با توجه به شرایط ویژه کشور برگزار شد با اشاره به پایبندی کامل استان یزد به اجرای طرح‌های پدافندی اظهار کرد: مسائل مربوط به پدافند غیرعامل در تمامی بخش‌ها به‌ویژه اقتصادی، زیرساختی و خدماتی استان با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل با استحکام بخشی و ایجاد شرایط لازم بدون جنگ‌افزار به دنبال حفظ سلامت و جان انسان‌هاست گفت: مجموعه صداوسیما یکی از دستگاه‌های موثر در این حوزه محسوب می‌شود.

استاندار یزد با اشاره به لزوم آگاهی بخشی به نسل جوان در جنگ شناختی و ادراکی دشمن تصریح کرد: خوشبختانه مقاومت ایران در برابر دشمنان به تغییر گسترده نگاه مردم کشورهای عربی و حتی غربی نسبت به شیعیان منجر شده است.

بابایی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های پدافندی در حوزه رسانه‌ای و فرهنگی فراتر از ظرفیت صداوسیما گفت: دشمن به دنبال نابودی، تجزیه و تفرق در ایران بوده و در این مسیر بر فریب نسل جوان متمرکز شده است.

وی در همین راستا ادامه داد: به عنوان مثال سازمان فرهنگی شهرداری یزد در اقدامی موثر اظهارات ضد ایرانی مقامات صهیونیستی از دوران پیش از انقلاب را به صورت مستند گردآوری و برای مطالعه در اختیار جوانان قرار داده بود.

استاندار یزد با اشاره به توطئه‌های دشمن آمریکایی صهیونیستی برای ایران اسلامی افزود: بدون تردید اهمیت برنامه‌های پدافندی در حوزه فرهنگی و انسجام بخشی بین دستگاه‌های فرهنگی جهت تولید محتوای مطلوب فراتر از پروژه‌های زیرساختی است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به تمامی ابعاد پدافند غیرعامل یادآور شد: به دلیل چالش‌های آبی منطقه جلسات شورای آب استان به صورت منظم برگزار و بحث شبکه آبرسانی داخلی و پروژه‌های انتقال آب با جدیت دنبال شده است.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارائه برنامه‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌های مختلف استان به‌ویژه در حوزه صنعت، اقتصاد، راه و شهرسازی تاکید کرد.

وی در پایان با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه هیچگاه شروع کننده هیچ جنگی نبوده و نخواهیم بود، خاطرنشان کرد: با این وجود با تمام توان در مقابل متجاوزین به این سرزمین ایستادگی و دفاع خواهیم کرد.