صادرات ۱۱۴ هزار تُن کالا از گمرکات کردستان در فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز امیدی شامگاه سه‌شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵، با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور، فعالیت گمرکات استان بدون وقفه ادامه داشته و در این مدت ۱۱۳ هزار و ۶۸۰ تُن انواع کالای صادراتی به ارزش بالغ بر ۲۶ میلیون دلار از گمرکات استان ترخیص و صادر شده است.

امیدی با اشاره به آمار کلی صادرات استان افزود: مجموع صادرات انجام‌شده در نخستین ماه سال جاری به حدود ۱۳۳ هزار تُن و ارزشی بیش از ۳۹ میلیون دلار رسیده است.

وی در ادامه به وضعیت واردات نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۸ هزار و ۸۷۶ تُن کالا به ارزش ۲۳ میلیون و ۸۴۸ هزار دلار از طریق گمرکات تحت نظارت استان وارد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص شده است.

ناظر گمرکات کردستان و مدیرکل گمرک سنندج با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی در شرایط موجود، اظهار کرد: تسریع در ورود و ترخیص کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در اولویت قرار دارد و گمرکات استان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، برای تأمین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود اقلام ضروری، خدمات خود را با توان مضاعف ادامه خواهد داد.