تردد ۶۸ هزار نفر از مرز مهران طی شبانه روز گذشته

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز همایش بزرگ اربعین حسینی و تداوم بازگشت زائران از مرز مهران، اظهار داشت: در شبانه‌روز گذشته، ۶۸ هزار و ۲۲۴ تردد در مرز بین‌المللی مهران ثبت شده است و با احتساب این آمار، مجموع ترددها از آغاز ماه سفر تاکنون به ۲ میلیون و ۸۷۸ هزار نفر رسیده است و این عدد، نشان از عظمت و استقبال بی‌نظیر از این رویداد بزرگ مذهبی دارد.

وی با بیان اینکه در این مدت، ۵۳ هزار و ۵۷۰ زائر ایرانی از پایانه مرزی شهید سلیمانی به میهن بازگشته‌اند و در همین بازه زمانی، تنها ۲ هزار و ۱۵۰ زائر ایرانی از این گذرگاه مرزی خارج شده‌اند، افزود: این آمار، نشان از اوج گرفتن موج بازگشت و نزدیک شدن به پایان عملیات اربعین دارد و خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و حضور گسترده ناوگان حمل‌ونقل در پایانه مرزی، روند جابجایی مسافران به صورت روان و بدون کمترین مشکل در حال انجام است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با اشاره به اینکه زائران بدون کمترین مشکل به شهرهای مقصد بازمی‌گردند، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، تلاش می‌شود تا بازگشت زائران با آرامش و ایمنی کامل انجام شود و این خدمت‌رسانی تا پایان کامل عملیات اربعین و ورود آخرین زائر به کشور ادامه خواهد داشت و هیچ زائری در این مسیر بدون خدمات نخواهد ماند.

صالحیان در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران، خاطرنشان کرد: اربعین امسال با وجود همه چالش‌ها، با شکوه و عظمت خاصی برگزار شد و این موفقیت، مرهون همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، خدماتی و مشارکت بی‌نظیر مردم استان ایلام و به ویژه مردم مهمان‌نواز مهران بود و امیدواریم در سال‌های آینده نیز شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد عظیم باشیم.