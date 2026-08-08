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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

تردد ۶۸ هزار نفر از مرز مهران طی شبانه روز گذشته

تردد ۶۸ هزار نفر از مرز مهران طی شبانه روز گذشته

ایلام - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام از تردد ۶۸ هزار نفر از مرز مهران طی شبانه روز گذشته خبر داد.

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز همایش بزرگ اربعین حسینی و تداوم بازگشت زائران از مرز مهران، اظهار داشت: در شبانه‌روز گذشته، ۶۸ هزار و ۲۲۴ تردد در مرز بین‌المللی مهران ثبت شده است و با احتساب این آمار، مجموع ترددها از آغاز ماه سفر تاکنون به ۲ میلیون و ۸۷۸ هزار نفر رسیده است و این عدد، نشان از عظمت و استقبال بی‌نظیر از این رویداد بزرگ مذهبی دارد.

وی با بیان اینکه در این مدت، ۵۳ هزار و ۵۷۰ زائر ایرانی از پایانه مرزی شهید سلیمانی به میهن بازگشته‌اند و در همین بازه زمانی، تنها ۲ هزار و ۱۵۰ زائر ایرانی از این گذرگاه مرزی خارج شده‌اند، افزود: این آمار، نشان از اوج گرفتن موج بازگشت و نزدیک شدن به پایان عملیات اربعین دارد و خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و حضور گسترده ناوگان حمل‌ونقل در پایانه مرزی، روند جابجایی مسافران به صورت روان و بدون کمترین مشکل در حال انجام است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با اشاره به اینکه زائران بدون کمترین مشکل به شهرهای مقصد بازمی‌گردند، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، تلاش می‌شود تا بازگشت زائران با آرامش و ایمنی کامل انجام شود و این خدمت‌رسانی تا پایان کامل عملیات اربعین و ورود آخرین زائر به کشور ادامه خواهد داشت و هیچ زائری در این مسیر بدون خدمات نخواهد ماند.

صالحیان در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران، خاطرنشان کرد: اربعین امسال با وجود همه چالش‌ها، با شکوه و عظمت خاصی برگزار شد و این موفقیت، مرهون همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، خدماتی و مشارکت بی‌نظیر مردم استان ایلام و به ویژه مردم مهمان‌نواز مهران بود و امیدواریم در سال‌های آینده نیز شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد عظیم باشیم.

کد مطلب 6911209

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