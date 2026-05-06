نشست وزرای راه و اقتصاد برای تسهیل تخلیه و ترخیص کالا از بنادر و مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، و سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور معاونان دو وزارتخانه برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، بررسی کریدورهای جایگزین برای بنادر جنوبی بهمنظور تأمین کالاهای ضروری، با اولویت کالاهای اساسی، عنوان شده است.
در این جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی جامع از وضعیت واردات و صادرات کشور ارائه کرد و مسیرهای جایگزین برای استمرار واردات و صادرات کالاهای ضروری در ماههای آینده مورد بررسی قرار گرفت.
گزارش ارائهشده با بهرهگیری از تجربیات جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه اخیر تدوین شده و در آن مسیرهای پیشنهادی برای واردات، صادرات و استفاده از کریدورهای جایگزین تشریح شده است. این گزارش همچنین پیشنهادهایی برای تداوم این روند در ماههای آتی ارائه میکند.
در ادامه، نمایندگان مناطق آزاد و وزارت راه و شهرسازی نیز گزارشی از وضعیت موجود و پیشنهادهای مرتبط با تسهیل جابهجایی کالا ارائه کردند.
در این نشست، موضوعاتی از جمله بهرهگیری از ظرفیت بنادر شمالی و سایر کریدورها برای تسهیل واردات و صادرات، آمادگی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای افزایش تجارت دوجانبه با کشورهای همسایه، تدوین چارچوبهای همکاری با استانداران برای تسهیل فرآیندهای تجاری و ارائه مشوقهای لازم برای تسهیل جابهجایی کالاهای ضروری مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین اصلاح برخی دستورالعملها با هدف تسهیل در انتقال و جابهجایی کالاهای مورد نیاز مردم از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
بر اساس تصمیم اتخاذشده در این جلسه، نتایج بررسیها و پیشنهادهای اجرایی مرتبط با حمل و تأمین کالاهای اساسی، پس از جمعبندی کارشناسی، در قالب گزارشی به رئیسجمهور ارائه خواهد شد.
در همین راستا، کمیته و ستاد مشترکی برای برنامهریزی در زمینه تسهیل واردات و صادرات کالاهای اساسی تشکیل شده است که در آن سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی حضور دارند.
