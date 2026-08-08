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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

کشف ۳ هزار نخ سیگار قاچاق در تاکستان

کشف ۳ هزار نخ سیگار قاچاق در تاکستان

قزوین- فرمانده انتظامی تاکستان از کشف ۳ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از یک واحد صنفی و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وجیه‌الله عبدی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با عرضه کالای قاچاق، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان تاکستان در پی دریافت گزارشی درباره نگهداری و فروش سیگار قاچاق در یک واحد صنفی، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به واحد صنفی موردنظر اعزام شدند و در بازرسی انجام‌شده، ۳ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

عبدی در پایان با تأکید بر نقش همکاری شهروندان در پیشگیری از جرایم خاطرنشان کرد: مشارکت و تعامل مردم با پلیس و اعلام به‌موقع موارد مشکوک می‌تواند در شناسایی تخلفات، کاهش جرایم و افزایش سرعت عمل مأموران مؤثر باشد.

کد مطلب 6911208

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