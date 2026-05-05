به گزارش خبرگزاری مهر، «استفان دوجاریک»، سخنگوی سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت خلیج فارس و تنگه هرمز، خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها و خودداری از تشدید تنش شد.

سخنگوی سازمان ملل همچنین بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی تاکید کرد.

