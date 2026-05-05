به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع بلندپایه در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا عامل اصلی بحرانهای اخیر در منطقه خلیج فارس و افزایش جهانی قیمت نفت است.
این مقام که نامش ذکر نشده، در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر اینکه افزایش قیمت نفت بهای ناچیزی در برابر دستیابی به اهدافش است، این سخنان را اعترافی ضمنی به اهداف واقعی و خطای تهاجمی آمریکا قلمداد کرد.
به گفته این منبع، همه میدانند جنگی که ترامپ آغاز کرد، عامل اصلی افزایش قیمت جهانی نفت و بروز و تشدید مشکلات در جهان است.
وی در ادامه گفت: روشن است که هدف ترامپ این است که قیمت نفت را بیشتر بالا ببرد تا با ایجاد پیچیدگیهای اقتصادی در جهان، مردم را تحت فشار قرار دهد.
این منبع اظهار داشت: تهران شفاف و بدون تردید اعلام میکند که کنترل تنگه هرمز با نیروهای مسلح مقتدر ایران است.
وی تصریح کرد که تهران در خصوص هرگونه شرارت یا ماجراجویی از سوی آمریکا هشدار میدهد.
تهران همچنین هشدار میدهد که هرگونه ماجراجویی آمریکا منجر به جهشی بیسابقه در قیمت نفت در سطح جهان خواهد شد.
