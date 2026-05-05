حجت الاسلام غلامی: دشمن در میدان شکست خورده‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی غلامی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم فومن با اشاره به آیه «یُریدونَ أَن یُطفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ» اظهار کرد: دشمنان دائماً در تلاش برای خاموش کردن نور خدا هستند، اما اراده الهی بر کامل شدن این نور است، هرچند کافران خوش نداشته باشند.

وی با اشاره به توانمندی جبهه مقاومت افزود: در روزهای ابتدایی، تسلط کامل بر پادگان های تا دندان مسلح آمریکا در چندین کشور عربی حاصل شد و دیگر کشورها با پشتیبانی هوایی، زمینی و دریایی در برابر مقاومت صف‌آرایی کردند، اما خداوند پیروزی را نصیب شما کرد.

پدر دانش آموز شهید میناب محمدصادق غلامی با تأکید بر جایگاه امت شیعه تصریح کرد: تنها امتی که توحید و تولید آن درست است، امت شیعه علی و آل علی تا امام دوازدهم است. قدر خود را بدانید که خداوند یاری‌تان کرد.

حجت‌الاسلام غلامی به جنگ رسانه‌ای دشمن اشاره کرد و گفت: امروز دشمنان با استفاده از روانشناسان، تاریخ‌دانان و کارگردانان حرفه‌ای، فیلم‌هایی می‌سازند تا ضمیر ناخودآگاه مخاطب را هدف قرار دهند.

وی نمونه‌ای از فیلم‌سازی آمریکایی را یادآور شد که با گنجاندن تدریجی عکس امام خمینی (ره) در لابه‌لای تصاویر، تلاش می‌کرد چهره انقلاب را تخریب کند.

وی با بیان اینکه دشمن در میدان نظامی شکست خورده است، خاطرنشان کرد: اگر آمریکا پیروز بود، ناوهای ابراهام لینکلن و آیزنهاور با هزاران نیروی مسلح خود جرأت نزدیک شدن داشتند، اما امروز فقط به رجزخوانی اکتفا می‌کنند و جلو نمی‌آیند.

این استاد حوزه در پایان، تمسک به ولایت فقیه را تنها راه برون‌رفت از توطئه‌های دشمن دانست و تأکید کرد: باید تمام احکام و مسائل را از مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شنید و به ایشان و منصوبانشان اعتماد کرد. در غیر این صورت دچار خسران خواهیم شد. ان‌شاءالله همگی در محضر امام زمان (عج) سربلند باشیم.