هدایت بیمار به داروخانه های خاص غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ارجمند شامگاه سهشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: قیمت دارو در سراسر کشور به صورت رسمی و یکسان تعیین و ابلاغ میشود و ما در استان در فرآیند قیمتگذاری دخالتی نداریم، بلکه صرفاً ناظر بر جلوگیری از گرانفروشی هستیم.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام دارویی در اواخر اسفند و ابتدای امسال افزود: افزایش قیمت رخ داده، اما مسئولیت تعیین درصد و میزان این افزایش بر عهده کمیسیونهای قیمتگذاری در سطح سازمانها و وزارتخانهها است و ما در این بخش تأثیرگذار نیستیم.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه پوشش بیمههای تکمیلی در استان وضعیت بهتری نسبت به برخی کلانشهرها دارد، گفت: به دلیل بافت کارمندی و وابستگی بخش زیادی از جمعیت استان به دستگاههای دولتی، بسیاری از هماستانیها در کنار بیمه پایه از بیمههای تکمیلی نیز بهرهمند هستند و بخشی از فشار افزایش قیمت دارو از این طریق جبران میشود.
وی در خصوص فاصله زمانی بین اعلام افزایش قیمت و اعمال آن در سامانههای بیمهای عنوان کرد: پس از افزایش رسمی قیمت، باید سازمانهای بیمهگر در کوتاهترین زمان ممکن نرخهای جدید را در سیستمهای خود بهروز کنند، در غیر این صورت، بیماران در یک بازه زمانی کوتاه ناچار میشوند مابهالتفاوت را از جیب پرداخت کنند که این موضوع محل مطالبهگری از بیمههای پایه است.
ارجمند با اشاره به موضوع «هدایت بیمار» به داروخانه های خاص، ادامه داد: از نظر ما هدایت بیمار به یک مرکز یا داروخانه مشخص، امری غیرقانونی و غیراخلاقی است و قابل تأیید نیست، البته اگر پزشک صرفاً برای یافتن داروی کمیاب، از موجودی داروخانهها استعلام بگیرد تا دارو به دست بیمار برسد، این کار بهنوعی کمک به بیمار است، اما تبدیل این موضوع به یک رویه و شبکه هدایت بیمار، به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
وی درباره کمک به بیماران نیازمند گفت: برخی مؤسسات مردمنهاد در استان، بخشی از اختلاف ریالی ناشی از افزایش قیمت داروهای گرانقیمت، بیماران خاص و صعبالعلاج را جبران میکنند که لازم است از زحمات این مجموعهها قدردانی کنیم.
معاون غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی یاسوج در ادامه به موضوع بازگشت برخی داروهای مصرفنشده به چرخه داروخانهها اشاره و تصریح کرد: در داروخانههای دولتی، در مواردی که بیمار داروی مصرفنشده را به عنوان داروی اهدایی بازمیگرداند، با مجوز و رعایت ضوابط، این داروها مجدداً در چرخه ارائه به بیماران نیازمند قرار میگیرند و حتی میتوانند به صورت رایگان به بیماران خاص و شیمیدرمانی ارائه شوند.
وی با رد استفاده از داروهای تاریخگذشته تأکید کرد: هر دارویی که تاریخ انقضا را رد کرده، از نظر ما قابل استفاده نیست، بهویژه در مورد داروهای حساس مانند داروهای مؤثر بر فاکتورهای خونی، استفاده از داروی تاریخگذشته به هیچ وجه توصیه نمیشود.
ارجمند درباره داروی وارفارین نیز توضیح داد: وارفارین در حال حاضر جزو کمبودهای دارویی استان نیست و در بازار دارویی موجود است، اما شاید برخی بیماران به دنبال برند خاصی باشند که دیگر وارد نمیشود زیرا وقتی یک برند، مجوز و کنترل کیفی لازم را دریافت کرده باشد، از نظر ما تفاوتی در اصل ماده مؤثره آن با سایر برندها وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر کیفیت نان و فرآوردههای غذایی اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف ما نظارت بر سلامت و امنیت غذایی فرآوردههای دارای مجوز است و در قالب طرحهای پایش پس از عرضه (PMS) از نانواییها و سایر مراکز عرضه نمونهبرداری میکنیم تا از منظر آلودگی و مواد افزودنی تحت استانداردهای ملی و بینالمللی کنترل شوند.
معاکن غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی یاسوج تصریح کرد: موضوع قیمتگذاری نان و سایر اقلام غذایی در حوزه اختیارات ما نیست و ما در این حوزه مدافع سلامت مردم هستیم نه مرجع تعیین قیمت.
وی در پایان با اشاره به فعالیت واحد تدارکات و تأمین دارو معاونت غذا و دارو هم گفت: این واحد بهصورت روزانه و حتی شبانهروزی پیگیر تأمین داروهای کمیاب برای بیماران است و هماستانیها در صورت مواجهه با کمبود داروی خاص، میتوانند به این واحد مراجعه کنند تا مشکل به صورت موردی پیگیری شود.
