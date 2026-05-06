کشف بیش از ۳۱ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در نایین

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان نایین در راستای طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، موفق به شناسایی و توقیف و یک خودرو تانکرحامل سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: در این راستا پس از هماهنگی های لازم در بازرسی از این خودروها میزان ۳۱ و ۸۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این عملیات گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی تاکید کرد: پلیس با قاطعیت با قاچاقچیان و مخلان نظم اقتصادی برخورد کرده و اجازه سوءاستفاده از منابع ملی را نخواهد داد.