طهمورث سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد قاطع با شکارچیان غیرمجاز اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامآبادغرب در پی رصد و پیگیریهای مستمر، موفق به شناسایی یک فرد متخلف در حوزه شکار و صید پرندگان وحشی شدند.
وی افزود: محیطبانان این اداره پس از انجام هماهنگیهای لازم با مراجع قضایی و اخذ حکم قانونی ورود به منزل، در بازرسی دقیق از محل نگهداری و اختفای این صیاد متخلف، تعداد ۱۲ قطعه کبک وحشی را که به صورت غیرقانونی زندهگیری و محبوس شده بودند، کشف و توقیف کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامآبادغرب با اشاره به بازگشت موفقیتآمیز این پرندگان به دامان طبیعت، تصریح کرد: پس از انجام معاینات اولیه و حصول اطمینان کامل از سلامت جسمانی و توانایی پرواز این کبکها، تمامی ۱۲ قطعه پرنده کشفشده در زیستگاههای طبیعی و مستعد منطقه رهاسازی شدند تا حیات دوباره خود را در طبیعت آزادانه ادامه دهند.
سلیمانی با بیان اینکه ادوات جرم و اسارت نیز از بین رفته است، گفت: پس از آزادی پرندگان، قفسهای نگهداری و ابزار زندهگیری کشفشده از این متخلف نیز برای جلوگیری از استفاده مجدد، به طور کامل معدوم و امحا گردید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حساسیت برهه زمانی کنونی اشاره کرد و هشدار داد: با توجه به اینکه اکنون در فصل حساس زادآوری و تخمگذاری پرندگان وحشی قرار داریم، از عموم شهروندان، گردشگران و بومیان منطقه اکیداً تقاضا داریم از نزدیک شدن به لانه پرندگان، دستکاری آنها و ایجاد استرس در زیستگاهها به شدت خودداری کنند تا چرخه طبیعی حیات وحش دچار اختلال نشود.
رئیس محیط زیست شهرستان اسلامآبادغرب با تأکید بر هوشیاری محیطبانان خاطرنشان کرد: نیروهای یگان حفاظت این شهرستان به صورت شبانهروزی و مستمر در حال پایش و گشتزنی در تمامی مناطق تحت مدیریت هستند. بیشک در صورت مشاهده هرگونه دستاندازی به طبیعت، شکار غیرمجاز و تخلفات زیستمحیطی، بدون هیچگونه اغماضی و بر اساس ضوابط و مقررات، با خاطیان برخورد قانونی و سختگیرانهای صورت خواهد گرفت.
سلیمانی در پایان سخنانش ضمن قدردانی و سپاس از دغدغهمندی دوستداران محیط زیست در مسیر حفظ و صیانت از انفال الهی، از عموم مردم طبیعتدوست درخواست کرد تا به عنوان همیاران فعال محیط زیست عمل کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تعرض به حیات وحش، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با خط ارتباطی و تلفن گویای رایگان ۱۵۴۰ به مأموران یگان حفاظت گزارش دهند.
