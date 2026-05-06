آرش شیرمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت در صیانت از حیات وحش، اظهار کرد: در جریان گشت‌زنی‌ها و پایش‌های مستمر مناطق تحت مدیریت سازمان در شهرستان ثلاث باباجانی، نیروهای محیط‌بانی موفق به رصد و شناسایی یک شکارچی غیرمجاز شدند که در حال ارتکاب جرم و زنده‌گیری گونه ارزشمند سنجاب بود.

وی با بیان اینکه نیروهای یگان بلافاصله برای توقف این اقدام مجرمانه وارد عمل شدند، افزود: در جریان دستگیری این متخلف، یک بطانه سنجاب ایرانی که به اسارت درآمده بود، کشف و ضبط گردید تا پس از بررسی‌های لازم به دامان طبیعت بازگردانده شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت برخورد قاطع با متعرضان به طبیعت، بلافاصله برای این شکارچی پرونده تخلفات زیست‌محیطی تشکیل شد و وی برای طی کردن مراحل قانونی و پاسخگویی در قبال اعمال خود، به محاکم قضائی شهرستان معرفی گردید.

شیرمحمدپور در ادامه با تشریح ویژگی‌های زیستی این گونه جانوری بیان کرد: سنجاب ایرانی حیوانی بسیار چابک، فعال و پرجنب‌وجوش است که لانه‌اش را با ظرافت خاصی در سوراخ‌های تنه درختان بنا کرده و سطح داخلی آن را با استفاده از علف‌های نرم به خوبی مفروش می‌سازد تا زیستگاهی امن برای خود فراهم کند.

وی با اشاره به هوش غریزی این حیوان برای بقا در فصول سرد، ادامه داد: سنجاب‌ها برای تأمین آذوقه فصل زمستان، دانه‌های بلوط را جمع‌آوری کرده و در سوراخ‌های زیرزمینی، لابه‌لای ریشه‌ها و یا شکاف درختان به دقت مخفی می‌کنند.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه سنجاب‌ها را به حق «باغبان زاگرس» می‌نامند، خاطرنشان کرد: در فصل زمستان که دیگر بلوطی روی شاخه‌های درختان باقی نمانده، این حیوان به جستجوی ذخایر پنهان‌شده خود می‌رود؛ اما از آنجا که سنجاب‌ها قادر به یافتن و مصرف تمامی بلوط‌های مخفی‌شده نیستند، برخی از این دانه‌ها در زیر خاک باقی مانده و با رسیدن فصل رویش، جوانه می‌زنند. این فرآیند طبیعی باعث رویش درختان جدیدی می‌شود که نقش بسیار کلیدی و بی‌بدیلی در احیا و بقای جنگل‌های بلوط زاگرس ایفا می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی در پایان با درخواست از آحاد جامعه برای صیانت از این میراث طبیعی، گفت: از عموم مردم طبیعت‌دوست و فهیم شهرستان ثلاث باباجانی تقاضا داریم به عنوان همیاران محیط زیست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی اعم از شکار، صید غیرمجاز و یا تخریب طبیعت، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با خط ارتباطی و تلفن گویای رایگان ۱۵۴۰ به اطلاع مأموران محیط زیست برسانند تا اقدام فوری صورت پذیرد.