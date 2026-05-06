به گزارش خبرنگار مهر، هواشناسی استان سمنان همزمان با صبح چهارشنبه به دلیل وزش تندبادهای شدید، هشدار زرد رنگ خود را صادر کرده است در این هشدار از مردم درخواست شده تا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ارتفاعات استان سفر نداشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این هشدار، بیان کرد: پرهیز از صعود به کوه ها و کوهنوردی، چرای دام در ارتفاعات استان سمنان، تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات تندبادها در بخش کشاورزی و گلخانه ها از جمله موضوعات مندرج در هشدار زرد رنگ هواشناسی استان سمنان است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه مستحکم سازی سازه ها و گلخانه ها، داربست ها و تابلوهای تبلیغات و ... از جمله توصیه های هواشناسی استان سمنان به مردم است، تاکید کرد: در این روزها همچنین از مردم درخواست می شود که کمال احتیاط را در تردد از مقابل سازه های متحرک، داربست های ساختمانی، درختان کهن ساز و ... داشته باشند.

وی با بیان اینکه توصیه های لازم برای پیشگیری از بروز خسارات ناشی از تندبادها از جمله مهمترین محور های هشدار زرد رنگ هواشناسی استان سمنان است، تاکید کرد: تا روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه شاهد وزش این تندبادها خواهیم بود.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرده تا شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه در برخی ساعات بویژه از ساعات حدود ظهر تا اواخر شب باد شدید و تندباد و گردو خاک، کاهش دید افقی و کاهش نسبی کیفیت هوا در استان پیش بینی می شود و احتمال خسارات ناشی از باد وجود دارد.

کاهش دید، خطر شکستان درختان، سقوط سنگ در نواحی کوهستانی و سقوط اجسام و سازه‌های موقت، آسیب به پوشش گلخانه‌ها تا روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در استان سمنان محتمل خواهد بود.