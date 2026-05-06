روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته در برخی نقاط استان شاهد وزش باد شدید و بارش باران بودیم.

وی افزود: بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، بیشترین میزان بارش مربوط به برزول نهاوند با هشت میلی‌متر بوده و پس از آن ده‌حیدر نهاوند و گل‌تپه کبودراهنگ هر کدام با پنج میلی‌متر و ایده‌لو کبودراهنگ با یک میلی‌متر بارش ثبت شده‌اند.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به وزش باد در نقاط مختلف استان افزود: در این مدت سرعت باد در شیرین‌سو کبودراهنگ به حدود ۸۰ کیلومتر در ساعت رسید.

وی ادامه داد: امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت نیز وزش باد شدید در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود و آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

زاهدی با بیان اینکه از فردا تا روز جمعه در ساعات میانی روز احتمال افزایش سرعت باد وجود دارد، گفت: با این حال نسبت به دو تا سه روز گذشته از شدت باد کاسته خواهد شد و تا پایان هفته آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای صبح فردا کاهش نسبی دمای صبحگاهی مورد انتظار است، هرچند این کاهش دما همچنان بالاتر از صفر درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

زاهدی یادآور شد: این شرایط موقتی است و در یک تا دو روز آینده رخ می‌دهد، پس از آن روند افزایشی دما دوباره آغاز خواهد شد و از روز شنبه افزایش ابر در آسمان استان پیش‌بینی می‌شود و احتمال می‌رود در نیمه دوم هفته آینده بارش‌هایی در برخی مناطق استان رخ دهد.

وی در پایان گفت: دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۹ تا ۲۲ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است و در این مدت رزن با ۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و شهرستان‌های همدان، نهاوند، کبودراهنگ، فامنین، اسدآباد و بهار با ۲۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.